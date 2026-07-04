Piden evitar tumultos antes del partido México e Inglaterra tras muertes por celebraciones

Ciudad de México, 4 jul (EFE).- Autoridades mexicanas y estadounidenses pidieron este sábado evitar aglomeraciones y reforzar precauciones ante el partido entre México e Inglaterra, programado para este domingo en el Estadio Ciudad de México, tras muertes y lesiones registradas en festejos previos.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población disfrutar los eventos desde casa cuando sea posible, al advertir que verlos por televisión o plataformas digitales también contribuye a reducir concentraciones y a hacer más seguros los espacios públicos.

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“No todos los eventos necesitan vivirse desde el lugar”, señaló el mensaje difundido por la CNPC, que presentó esta decisión como una medida responsable para prevenir riesgos y proteger a los asistentes.

Por su parte, la Embajada y los consulados de Estados Unidos en México emitieron una alerta de seguridad por los lugares donde se puede ver a gran escala la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La representación estadounidense advirtió que grandes multitudes se congregarán en estadios, Fan Fests y espacios públicos antes, durante y después del partido, y pidió extremar precauciones porque el hacinamiento en celebraciones recientes provocó heridos y fallecidos.

“Además, participar en manifestaciones consideradas políticas por las autoridades puede acarrear detención o deportación, dado que la ley mexicana prohíbe las actividades políticas de los extranjeros”, agregaron las autoridades estadounidenses.

La alerta recomendó mantenerse informado por medios locales, ubicar salidas cercanas, contar con un plan para retirarse si surge peligro, evitar zonas cercanas a protestas y seguir cuentas oficiales para conocer cierres o cambios de acceso en Fan Fests.

El llamado ocurre después de que cuatro personas murieron durante los festejos por la victoria de México sobre Ecuador, en los que cientos de miles de aficionados se concentraron en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia.

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Autoridades y reportes oficiales atribuyeron tres fallecimientos a asfixia y uno a un paro cardiaco.

Para el partido contra Inglaterra, el Gobierno de Ciudad de México anunció el despliegue de más de 17.000 policías, control de accesos en el Ángel, aforo máximo de 25.000 personas, instalación de 60 pantallas, ampliación de la ley seca —que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas—, ambulancias, personal médico, Protección Civil y monitoreo del sistema de videovigilancia C5.

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Además, la Embajada de Estados Unidos difundió un mensaje contra la trata de personas junto con la campaña It’s a Penalty y otras organizaciones, al advertir que este delito aumenta en eventos masivos mediante engaños, falsas ofertas de trabajo, explotación sexual y laboral.

Según el mensaje, más de 50 millones de personas sufren explotación en el mundo, por lo que llamó a detectar señales de riesgo.