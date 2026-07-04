Deep Purple retorna con su rock duro a Gredos de la mano de Alan Parsons y Burning

Hoyos del Espino (Ávila)(España), 04 jul (EFE).- Los integrantes de la mítica banda británica 'Deep Purple' han vuelto con su rock duro a la abulense Sierra de Gredos trece años después, cambiando la compañía de Bebe y Loquillo, por la de su compatriota Alan Parsons, impulsor del rock progresivo y sinfónico, y la de 'Burning', uno de los referentes del rock hispano.

De esta manera, la finca 'Mesegosillo', de la localidad abulense de Hoyos del Espino (350 habitantes), ha vivido un sábado repleto del mejor rock, en una tarde-noche memorable para los más 13.000 asistentes, el 70 por ciento de los cuales tenían entre 45 y 64 años, según los tatos ofrecidos por la Junta de Castilla y León.

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Esta cifra, una de los más elevadas de la historia del festival, demuestra el tirón de los integrantes del cartel entre el colectivo de los denominados 'puretas', que han predominado en el festival 'Músicos en la Naturaleza' desde su arranque con Sting en 2006 hasta la decimonovena edición de 2026 -no se celebró por la pandemia-.

En una calurosa jornada, los asistentes han disfrutado de un día de rock en un escenario de grandes dimensiones, con un sonido impecable -80.000 vatios- y en un entorno privilegiado, a las puertas del Parque Regional de Gredos.

El lugar era familiar para los integrantes de 'Deep Purple', ya que lo pisaron en el año 2013 ante unas 8.500 personas, que en esta ocasión se han incrementado hasta las más de 13.000, para disfrutar igualmente de la música de Alan Parsons y Burning.

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La banda británica de rock formada en el año 1968 en Hertford (Inglaterra), ha aparecido sobre el escenario de la finca 'Mesegosillo' liderada por Ian Gillan, desatando la locura de un público entregado a este grupo, considerado uno de los pioneros del hard rock y del heavy metal, junto a 'Led Zeppelin' y 'Black Sabbath'.

Con más de 150 millones de discos vendidos y numerosos números uno en sus cerca de seis décadas de trayectoria, 'Deep purple' ha incluido en su repertorio algunas de las canciones del mítico 'Made in Japan', considerado uno de los álbumes en directo más importantes e influyentes de todos los tiempos.

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A sus cerca de 80 años, los integrantes de la mítica banda británica han demostrado estar en forma y han vuelto a interpretar 'Highway star', al principio, y 'Smoke on the water', con la que se ha desatado la locura entre los miles de admiradores que han llegado a la finca 'Mesegosillo'.

Durante la más de hora y media de concierto, 'Deep Purple' ha interactuado con el público, a quien ha declarado su "amor", hasta el punto de interpretar algunos acordes de un pasodoble español, bien entrada ya la noche en Gredos.

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Considerada una de las cinco bandas más influyentes de la historia y 'Premio Leyenda' en los World Music Awards, los integrantes de esta banda comandad por Ian Illan han vuelto a demostrar un estado de forma envidiable y una conexión indestructible con un público entregado.

'Deep Purple' ha llegado al escenario después de que el telón se haya abierto sobre las 19.30 horas con la actuación de Alan Parsons que ha aparecido a plena luz del día y cuando los rayos de sol aún mantenían la temperatura muy elevada en un recinto que se ha ido llenando poco a poco de un público que ha ido llegando de forma progresiva.

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Tras recordar el medio siglo de vida de la banda, ha comenzado su repertorio con 'Standing on higher ground' y 'Don't answer me', para continuar con una sorpresa casi al final: 'Mediterráneo', de Joan Manuel Serrat, en una armonía aplaudida por el público.

Con un dispositivo de 600 personas y más de 3.000 plazas de aparcamiento habilitadas en una zona en la que se han agotado los alojamientos, el espectáculo ha comenzado con el rock progresivo y sinfónico del británico, que ha interpretado algunos de sus éxitos, destacando la mítica 'Eye in the sky' o la instrumental 'Sirius', entre otras, con las que ha cerrado una actuación de algo más de hora y media.

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Tras Alan Parsons y 'Deep Purple', ya con la noche cerrada y la temperatura bastante más fresca, ha llegado el turno para 'Burning', una de las míticas bandas del rock hispano que, liderada por Johnny Cifuentes, ha seguido impregnando de rock and roll una jornada inolvidable.

En su repertorio no han podido faltar temas convertidos en himnos para varias generaciones, como '¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?', que ha sido coreada por el numeroso público que aún permanecía en la finca 'Mesegosillo'.

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De esta manera ha culminado una edición con los ojos puestos en la vigésima, para la que los organizadores pretenden hacer algo especial, celebrando así la vida de un festival que en este tiempo ha congregado ya en la finca 'Mesegosillo' a más de 200.000 espectadores, generando un impacto económico en la zona superior a los 30 millones de euros.

Entre los asistentes a la decimonovena edición de 'Músicos en la Naturaleza' figuraba la consejera de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, María González Corral, quien ha señalado que el cartel de 2027 se dará a conocer el próximo mes de octubre.

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Este festival, que viene desarrollándose desde 2006, ha contado con la participación de algunas de las leyendas de la música nacional e internacional como Bob Dylan; Mark Knopfler; Bryan Adams; Sting; The Beach Boys; John Fogerty; Dolores O'Riordan; Rod Stewart; Texas o Maná.

Entre los participantes nacionales han figurado Estopa; Joaquín Sabina; Rosendo; Loquillo; C. Tangana; Melendi; Tequila; Manolo García; Fito&Fitipaldis; Los Secretos; Amaral o Nacha Pop.EFE

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