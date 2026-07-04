Los Bombers estabilizan el 70% del flanco derecho del incendio de La Bisbal d'Empordà (Girona)

Los Bombers de la Generalitat han conseguido estabilizar durante la madrugada de este sábado el 70% del flanco derecho del incendio que se originó el viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona), ha informado este sábado el jefe de los Bombers de la Generalitat, David Borrell.

En una atención a medios, Borrell ha explicado que hasta que entre el viento de la marinada, hacia mediodía, los bomberos tendrán la "oportunidad de cerrar este flanco derecho", el que más preocupa, y las órdenes de confinamiento continuarán vigentes hasta que las medidas se reevalúen por la tarde, tras el cambio de viento previsto.

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El jefe de bomberos ha dicho que los trabajo avanzan "bien", pero que queda todavía mucho por hacer, y que esta noche han ardido unas 100 hectáreas, de las 2.300 en las que trabajan los bomberos.

AFECTACIONES

En las últimas horas, el incendio ha llegado a diferentes urbanizaciones de la zona de Calonge (Girona), especialmente a Les Cabanyes, donde ha habido afectaciones en elementos de jardinería, cierres y ventanas, y hay una casa que se ha quemado.

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Con respecto al flanco izquierdo, la mayor afectación ha sido la quema de una masía, ha informado el jefe de los bomberos.

Sobre los confinamientos, Borrell ha reiterado que cuando la gente está dentro de casa es cuando está "más segura" y que, aunque es entendible que genere nervios que el incendio se acerque, cuando la gente se autoevacúa es cuando se pone en peligro.

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En este sentido, ha recordado que las muertes registradas en Europa debido a incendios forestales han sido por este tipo de acciones, pues la vulnerabilidad cuando la población se expone al fuego es muy alta, es una "temeridad".