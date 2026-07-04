Agencias

Declarado un incendio forestal en Villanueva del Río y Minas que moviliza a cuatro medios aéreos

Guardar
Google icon
Imagen WAY75453PRBVZGLEIW6PEG2FOU

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio que se ha declarado a las 12,00 horas de este sábado en el término municipal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), en el paraje La Chimenea, que ha movilizado a cuatro medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca a Europa Press, en concreto, se han movilizado un helicóptero semiligero y otro ligero, además de dos aviones con carga de tierra.

Asimismo, el Plan Infoca ha precisado que en esta emergencia están trabajando hasta 18 profesionales, además de una autobomba, con el fin de controlar el fuego.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU cree que el retorno ahora de Machado a Venezuela perjudicaría a sus esfuerzos de ayuda por los seísmos

EEUU cree que el retorno ahora de Machado a Venezuela perjudicaría a sus esfuerzos de ayuda por los seísmos

Jesse Eisenberg recibe el Premio del Presidente y elogia el cine europeo en Karlovy Vary

Infobae

El Papa afirma en Lampedusa que los muertos en el Mediterráneo "son víctimas de decisiones tomadas u omitidas"

El Papa afirma en Lampedusa que los muertos en el Mediterráneo "son víctimas de decisiones tomadas u omitidas"

Besteiro pide aprender "del pasado" y "ser respetuosos" con los "señalados" en las "operaciones político-judiciales"

Besteiro pide aprender "del pasado" y "ser respetuosos" con los "señalados" en las "operaciones político-judiciales"

El Papa afirma que en Lampedusa que los muertos en el Mediterráneo "son víctimas de decisiones tomadas u omitidas"

El Papa afirma que en Lampedusa que los muertos en el Mediterráneo "son víctimas de decisiones tomadas u omitidas"