Grupo Firme arrancará su gira europea en el Roig Arena de València el 19 de septiembre

La agrupación mexicana Grupo Firme arrancará su gira europea el próximo 19 de septiembre en el Roig Arena de València, haa nunciado este sábado la organización.

Tras "el éxito" de su reciente gira por Colombia, la banda liderada por Eduin Caz cruzará el Atlántico con 'La Primera EuroPeda Tour 2026', una gira con la que llevará su característico espectáculo a los principales escenarios europeos.

El grupo promete "una noche única en la que la música, la energía del público y la conexión con sus seguidores se convertirán en los grandes protagonistas de una experiencia inolvidable", avanza los responsables del evento.

Además, Grupo Firme afronta uno de los momentos "más importantes" de su trayectoria, ya que, con los conciertos programados los días 17 y 18 de julio en el principal estadio de Ciudad de México, la formación alcanzará la cifra récord de 11 actuaciones en este emblemático recinto, convirtiéndose en el primer grupo mexicano en lograr un hito de esta magnitud y reafirmando así su posición como uno de los fenómenos musicales más importantes de la música latina actual.

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Las entradas para el concierto de Grupo Firme saldrán a la venta el 7 de julio a las 13h en la web www.roigarena.com