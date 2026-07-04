Guyana pide elecciones libres en Cuba y aliviar las tensiones mediante el diálogo

San Juan, 4 jul (EFE).- El Gobierno de Guyana aseguró que los cubanos deben decidir su futuro mediante elecciones libres y justas, e instó al diálogo para aliviar las tensiones entre La Habana y Washington, según indicó este sábado un comunicado oficial.

"La solución a la situación actual debe basarse en la voluntad del pueblo cubano y fundamentarse en los valores universales, el Estado de derecho, el derecho humanitario, la transparencia y la buena gobernanza", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana en un comunicado publicado este sábado.

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El Gobierno de Guyana, aliado de la Administración estadounidense de Donald Trump, afirmó asimismo su solidaridad con el pueblo cubano y dio la bienvenida a una solución sostenible a los desafíos económicos y humanitarios que enfrenta Cuba.

Semanas después de que el Gobierno cubano introdujera reformas económicas ante el temor a una invasión de Estados Unidos, Guyana declaró que favorece el diálogo.

"Fomentamos el diálogo diplomático que promueva la estabilidad y conduzca a la prosperidad del pueblo cubano, así como a la creación de oportunidades que optimicen todo su potencial en un entorno económico que garantice su libertad", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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En mayo de 2026, en el marco de la Cumbre del Escudo de las Américas, organizada por Trump, el presidente guyanés, Irfaan Ali, dijo que debe haber una "transición" que permita a los cubanos beneficiarse de la prosperidad y la democracia.

Trinidad y Tobago, otro firme aliado de EE.UU. en el Caribe y cuya líder, Kamla Persad-Bissessar, también participó en la Cumbre del Escudo de las Américas, ha pedido democracia en Cuba.

No obstante, tanto Guyana como Trinidad y Tobago son miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), una organización de integración regional que tradicionalmente ha urgido a EE.UU. a poner fin al bloqueo a Cuba.

El Comité Ejecutivo Regional de la Asamblea de los Pueblos del Caribe instó ayer a la Caricom a adoptar una postura firme para exigir el fin del bloqueo a Cuba en su inminente reunión de jefes de Gobierno.

Santa Lucía, cuyo primer ministro, Philip J. Pierre, asumió a principios de este mes la Presidencia rotatoria de la Caricom, será la sede de esa reunión, que se celebrará del 5 al 8 de julio.

El Gobierno de Cuba acusó ayer a EE.UU. de ejecutar "presiones inéditas, con amenazas y chantajes" sobre países para impedir la denuncia de las medidas de Washington contra la isla en la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas del próximo 7 de julio en Nueva York.

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Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., al que se sumaron en mayo sanciones adicionales para toda aquella persona o entidad que apoye al Gobierno cubano o que opere en sectores claves como la energía, la defensa, las finanzas y la minería. EFE