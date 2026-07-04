Gobierno dominicano y aerolínea Arajet transportan asistencia humanitaria a Venezuela

Santo Domingo, 4 jul (EFE).- El Gobierno dominicano y la aerolínea nacional Arajet dispusieron un vuelo humanitario a Venezuela en el que se transportó un hospital móvil, medicamentos y materiales de primera necesidad para el país suramericano, sacudido por dos terremotos que han causado al menos 2.465 muertes y un número no precisado oficialmente de desaparecidos.

La aerolínea informó este sábado en un comunicado que el vuelo fue coordinado por los ministerios dominicanos de Relaciones Exteriores, Defensa y Salud Pública.

La ayuda, que sigue a otras enviadas desde un primer momento por República Dominicana, va dirigida a fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades venezolanas en las zonas impactadas por el desastre. La empresa Caribe Cargo donó toda la logística del recibimiento y acondicionamiento de la carga.

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"En Arajet tenemos la misión de conectar a nuestra gente y eso incluye estar presentes cuando más se nos necesita, por eso estamos aquí, porque sentimos el compromiso de poner nuestra capacidad operativa al servicio de las necesidades del hermano pueblo de Venezuela", precisó el vicepresidente de comunicaciones de la empresa, José Gregorio Cabrera.

Tras completar la entrega de la asistencia, el vuelo retornó a la República Dominicana con pasajeros varados en las zonas afectadas, en una acción coordinada por ambos países.

Venezuela evalúa este sábado los daños causados en las infraestructuras del país para acelerar los trabajos de retirada de escombros cuando se cumplen diez días de los devastadores terremotos, de 7,2 y 7,5, mientras las probabilidades de rescate de supervivientes se reducen al mínimo. EFE

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