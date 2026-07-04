La hinchada marroquí toma Houston

Houston (EE.UU.), 4 jul (EFE).- El Marruecos-Canadá se juega en Norteamérica, pero el seleccionado africano se siente como en casa en el NRG Stadium de Houston, al que llegaron miles de hinchas marroquíes, con camisetas y banderas para subir el volumen en el cruce contra Canadá que pone en juego el primer billete para los cuartos de final del Mundial.

Pese a que el termómetro superara los 30 grados desde primera hora de la mañana, en los aledaños del NRG Stadium empezó la fiesta marroquí, en un momento de euforia total de su movimiento futbolístico.

El equipo liderado por Achraf Hakimi, semifinalista en Catar 2022, se clasificó para esta ronda con un triunfo en la tanda de penaltis contra Países Bajos y retará este sábado a una selección de Canadá que alcanzó los octavos de final por primera vez en su historia.

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El duelo se disputa en el día en el que Estados Unidos celebra su 250 aniversario, con fiestas y eventos especiales en cada rincón del país, incluido el propio NRG Stadium.

Marruecos y Canadá llevan ya días entrenando en Houston, donde les recibió una ola de aficionados para empujarles en su sueño mundialista.

Será la segunda vez que estas selecciones se vean las caras en un Mundial. En Catar 2022, Marruecos doblegó a Canadá en la fase de grupos, antes de extender su viaje hasta unas históricas semifinales.

En Catar, Marruecos ganó por 2-1 a Canadá en la última jornada de la fase de grupos para blindar el pase de ronda como primero. Los canadienses fueron eliminados del torneo con tres derrotas de tres.

Solo han pasado tres años y medio desde ese partido, pero desde entonces el panorama ha cambiado radicalmente y el seleccionado ahora dirigido por Jesse Marsch dio muestra de solidez en su victoria por 1-0 ante Sudáfrica en los dieciseisavos de final disputados en Los Ángeles.

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Andrea Montolivo