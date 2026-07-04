Anita Williams pasa página de Montoya y presume de cambio de look en su nueva etapa: "Olvidadísimo está"

En una etapa mucho más tranquila y alejada del foco mediático que vivió tras su paso por La isla de las tentaciones y Supervivientes, Anita Williams ha reaparecido en Madrid para ponerse al día con algunos asuntos personales, dejando además una de las imágenes más comentadas de su última aparición: su cambio de look.

La joven sorprendió con una melena notablemente más larga gracias a unas extensiones, un estilismo con el que renovó por completo su imagen habitual. Muy pendiente de su teléfono móvil durante toda la jornada, Anita se dejó ver por la capital mientras presumía de su nuevo look, que no pasó desapercibido.

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En el plano personal, la televisiva ha asegurado que ha pasado página definitivamente respecto a José Carlos Montoya. "Olvidadísimo está", confesaba, dejando claro además que está abierta al amor, aunque sin prisas: "Sí, pero sin prisa tampoco, ¿eh? Hasta que no salga alguien que diga es este, yo estoy muy bien sola, la verdad". También se mostró muy satisfecha al hablar de la boda de Marieta y Suso, donde aseguró haber disfrutado mucho del enlace: "Pues lo mejor de lo mejor, la verdad. A mí me encantan como pareja y hoy venimos aquí a disfrutarlo".