Agencias

Anita Williams pasa página de Montoya y presume de cambio de look en su nueva etapa: "Olvidadísimo está"

Guardar
Google icon
Imagen 634MAV76VZAA3IOI67PZ6WBIFE

En una etapa mucho más tranquila y alejada del foco mediático que vivió tras su paso por La isla de las tentaciones y Supervivientes, Anita Williams ha reaparecido en Madrid para ponerse al día con algunos asuntos personales, dejando además una de las imágenes más comentadas de su última aparición: su cambio de look.

La joven sorprendió con una melena notablemente más larga gracias a unas extensiones, un estilismo con el que renovó por completo su imagen habitual. Muy pendiente de su teléfono móvil durante toda la jornada, Anita se dejó ver por la capital mientras presumía de su nuevo look, que no pasó desapercibido.

PUBLICIDAD

En el plano personal, la televisiva ha asegurado que ha pasado página definitivamente respecto a José Carlos Montoya. "Olvidadísimo está", confesaba, dejando claro además que está abierta al amor, aunque sin prisas: "Sí, pero sin prisa tampoco, ¿eh? Hasta que no salga alguien que diga es este, yo estoy muy bien sola, la verdad". También se mostró muy satisfecha al hablar de la boda de Marieta y Suso, donde aseguró haber disfrutado mucho del enlace: "Pues lo mejor de lo mejor, la verdad. A mí me encantan como pareja y hoy venimos aquí a disfrutarlo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Carlos III celebra los lazos compartidos entre el Reino Unido y EEUU en su 250 aniversario

Infobae

Otros 60 kenianos son repatriados desde Sudáfrica por los recientes ataques xenófobos

Infobae

Magalhães y Haaland reeditan en el Mundial sus duelos de alto voltaje en Inglaterra

Infobae

Xavi Font, destrozado en el velatorio de su compañero de Locomía, Manolo Arjona: "Tenía que haber estado yo aquí"

Xavi Font, destrozado en el velatorio de su compañero de Locomía, Manolo Arjona: "Tenía que haber estado yo aquí"

Parte a Venezuela el primer avión con envío de ayuda humanitaria de Uruguay

Infobae