La OPEP+ evalúa aumentar su oferta de crudo en agosto por quinto mes consecutivo

Viena, 4 jul (EFE).- La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, estudia elevar su producción petrolera en agosto por quinto mes consecutivo, una decisión que se debatirá mañana, domingo, en medio de las expectativas de normalización del mercado tras el desbloqueo parcial del estrecho de Ormuz.

La decisión deberá ser adoptada en una teleconferencia por los ministros del sector de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según informó la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Viena.

Se trata de siete de los 21 'petroEstados' de la alianza que llevan más de un año devolviendo al mercado de forma gradual parte de los barriles que retiraron en 2023.

Sobre la mesa de negociaciones figura un moderado aumento de su bombeo conjunto similar al de los meses anteriores, de 188.000 barriles diarios (bd).

El grupo reanudó en abril sus incrementos mensuales del bombeo tras una pausa de tres meses, pero los pactados desde entonces han regido de facto solo sobre el papel, pues quedaron ampliamente anulados por la drástica e involuntaria caída de la producción de varios miembros, principalmente Irak, Irán, Arabia Saudí y Kuwait, debido al conflicto en Oriente Medio.

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Según las estimaciones publicadas por la OPEP, la pérdida acumulada rozaba los 10 millones de barriles diarios (mbd) en abril, sin contar la reducción de las extracciones rusas causadas por los ataques de Ucrania a sus infraestructuras energéticas.

Tras la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán que prolonga el alto el fuego vigente en la guerra de Irán mientras continúan las negociaciones de un acuerdo integral para poner fin al conflicto, los precios del 'oro negro' han vuelto a los niveles previos a la guerra.

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'Petroprecios' a la baja

El barril de Brent terminó la semana a 72,12 dólares, un 42 % por debajo del pico de 126 dólares que alcanzó el pasado 30 de abril, mientras que el petróleo referencial de la OPEP cayó desde los 146,05 dólares del 19 de marzo hasta los 69,33 dólares el pasado jueves, según la última notificación oficial.

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Al abaratamiento ha contribuido, asimismo la reanudación del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, si bien este está aún lejos de recuperar el nivel previo al conflicto, cuando por él transitaba cerca del 20 % del petróleo comercializado en el planeta.

Así las cosas, por primera vez desde el inicio de la guerra a finales de febrero, se espera que los incrementos pactados este año comiencen a aplicarse de manera efectiva.

Aunque los expertos advierten de que la plena normalización de los flujos petroleros desde el golfo Pérsico tardará aún meses, la perspectiva de una mayor producción de la OPEP+ se suma a los crecientes suministros de Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Argentina, Guyana y Canadá, lo que está despertando temores a un exceso de oferta.

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La consecuente presión a la baja sobre los precios podría acentuarse con la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de producir al máximo de su capacidad (unos 5 mbd) tras haber abandonado la OPEP el pasado 1 de mayo, quedando así libre de limitar su bombeo al no estar sujeto a las cuotas de la organización.

También Irak, que con entre 3 y 3,4 mbd es el segundo productor de la OPEP por detrás de Arabia Saudí, desea abrir las espitas y ha solicitado formalmente que se le permita ampliar su cuota de producción, según anunció el pasado día 25 su Ministerio de Petróleo en un comunicado.

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Con este panorama, el aumento que se prevé ratificar el domingo genera "preocupación" entre los inversores ante la posibilidad de que el mercado petrolero "pase de una escasez temporal (...) a un exceso de oferta", destacó el analista de mercado de XS.com Linh Tran en un análisis remitido a EFE.

Fundada en 1960 en Bagdad por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak y Kuwait, la OPEP está hoy integrada por once países.

En 2016, el grupo acordó cooperar con otras diez naciones productoras, entre ellas Rusia, México, Kazajistán y Azerbaiyán, lo que dio origen a la alianza OPEP+. EFE