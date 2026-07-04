El ERICAM regresa a Madrid tras diez días desplazados en Venezuela para labores de rescate por los terremotos

El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) ha regresado a la capital este viernes tras diez días de intervención en Venezuela para labores de rescate y apoyo a la población afectada por los terremotos registrados en el país el pasado 24 de junio.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha recibido a los 40 efectivos del dispositivo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha reconocido el trabajo realizado por el equipo desplegado en la zona de emergencia.

El operativo ha estado formado por personal del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, sanitarios del Servicio de Urgencia Médica autonómico (SUMMA 112), guías caninos de la Escuela Española de Salvamento y Protección Civil de Las Rozas y sus cuatro perros, además de dos bomberos del Ayuntamiento de Madrid especialistas en análisis de estructuras.

PUBLICIDAD

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) activó el despliegue del ERICAM apenas un día después de los seísmos, estableciendo su base en La Guaira, desde donde el equipo ha trabajado en coordinación con las autoridades locales en las zonas más afectadas, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Las labores realizadas se han centrado en la búsqueda de supervivientes mediante el uso de perros de rescate, drones y cámaras térmicas, así como en el análisis de estructuras de edificios dañados por los terremotos.

El equipo ha colaborado en la asistencia directa a tres personas --una mujer y sus dos nietos-- que habían quedado atrapadas entre los escombros tras el derrumbe de su vivienda.

Asimismo, el ERICAM ha asumido tareas de coordinación dentro del dispositivo internacional de emergencia, supervisando uno de los sectores en los que se dividió el área afectada y organizando el trabajo de una docena de equipos de rescate internacionales en función de sus capacidades.

PUBLICIDAD

OFICIALES DE BOMBEROS DE MADRID: "LA GENTE LO HA AGRADECIDO MUCHO"

Los dos oficiales del Cuerpo de Bomberos de Madrid, integrados en el ERICAM, han explicado a través de un video difundido en las redes sociales de Emergencias Madrid que su misión ha consistido principalmente en la valoración de estructuras, el reconocimiento de escenarios afectados y tareas de apoyo logístico dentro del dispositivo internacional de emergencia.

PUBLICIDAD

"Las labores que hemos desarrollado allí han sido sobre todo evaluación estructural, reconocimiento de escenarios, pero al final nos hemos integrado en el equipo de respuesta de ERICAM, de búsqueda técnica, hemos colaborado en logística también, todo tipo de actividades, y nos venimos orgullosos", ha señalado el oficial Julio Rodríguez.

Por su parte, el oficial José Luis Bordel ha subrayado la rapidez de despliegue del equipo, lo que ha permitido una intervención ágil en la zona afectada. "Al integrarnos en el equipo ERICAM hemos podido acudir muy rápidamente al lugar, que es algo fundamental en este tipo de emergencias", ha explicado.

PUBLICIDAD

Bordel ha descrito además un escenario de gran impacto tras los seísmos, con infraestructuras de transporte y sanitarias colapsadas, y una elevada demanda inicial de asistencia por parte de la población. "La atención que hemos podido dar al principio ha sido súper necesaria. La gente lo ha agradecido mucho y según llegábamos ya nos estaban pidiendo ayuda", ha añadido.

El oficial ha reconocido que la experiencia ha sido emocionalmente dura, aunque ha destacado el trabajo realizado por el equipo. "Nos vamos tristes por lo que hemos vivido, frustrados un poco también porque siempre piensas que puedes hacer más, pero orgullosos porque pensamos que hemos estado donde teníamos que estar", ha concluido.

PUBLICIDAD