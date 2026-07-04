El argentino Casanova y el brasileño Pucinelli saldrán por título del Challenger de Quito

Guayaquil (Ecuador), 4 jul (EFE).- El argentino Hernán Casanova y el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida saldrán este domingo por el título del Challenger ATP de Quito tras los triunfos de este sábado contra el brasileño Felipe Meligeni Alves y el colombiano Samuel Heredia, respectivamente.

Casanova se impuso en un partido con marcadores apretados por 7(5)-6 y 7-5 a Meligeni Alves, que extremó sus recursos pero no le bastaron para frenar al tenista argentino, que resolvió con serenidad en las instancias difíciles.

Por su parte, Pucinelli de Almeida hizo gala de precisión y efectividad por lo que poco a poco hizo suyo el difícil partido semifinal que le propuso el colombiano Heredia, pues en el primer set, el brasileño ganó con comodidad por 6-3, en el segundo se repuso Heredia ganándolo por 6-4, pero Pucinelli ganó el set definitivo por 6-4.

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El ganador del torneo que se disputa en las pistas de tierra batida en el club Rancho San Francisco de Quito, recibirá 50 puntos para la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). El partido se disputará este domingo desde las 11.00 horas local (16.00 GMT). EFE