Bounou: "Marruecos está demostrando que se pueden hacer cosas lindas en la Copa del Mundo"

Houston (EE.UU.), 4 jul (EFE).- Yassine Bounou, portero de Marruecos, aseguró este sábado que su equipo "está demostrando que se pueden hacer cosas lindas en la Copa del Mundo", después de clasificarse para los cuartos de final del Mundial con un triunfo por 0-3 ante Canadá.

"Yo creo que venimos creciendo estos últimos años como país, hablando futbolísticamente, y esto te ilusiona. Ilusiona a todo nuestro continente, y creo que Marruecos está demostrando que se pueden hacer cosas lindas en la Copa del Mundo", afirmó Bounou en la zona mixta del NRG Stadium de Houston, sede del partido.

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"Contento por mis compañeros, por toda la gente que trabaja por esta selección, contento por todo el pueblo marroquí que se ilusiona. Estamos creciendo", añadió.

Tras el 0-0 de la primera mitad, Marruecos goleó con doblete de Azeddine Ounahi y un tanto final de Soufiane Rahimi.

En cuartos, Marruecos podría volver a verse las caras con Francia, que le eliminó en las semifinales del Mundial de Catar. EFE

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