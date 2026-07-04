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Putin reitera en conversación telefónica con Trump que Rusia tomará todo el Donbás

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Moscú, 5 jul (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con ocasión del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, en la que recalcó que Rusia tomará todo el Donbás pese a los esfuerzos de Ucrania, según informó este domingo el asesor del mandatario ruso, Yuri Ushakov.

"Por más que el régimen de Kiev se aferre a los bastiones que le quedan, nuestro Ejército los tomará sin falta", aseveró Ushakov en rueda de prensa telefónica, al informar sobre la conversación.EFE

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