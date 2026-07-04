Rels B escribe en Madrid el último capítulo de su gira mundial

Isabel Rodríguez Ramiro

Madrid, 4 jul (EFE).- El cantante mallorquín Rels B ha puesto este sábado el broche final a su gira 'A New Star World Tour' con un concierto en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid prácticamente lleno y ha repasado sus mayores éxitos.

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El concierto, bajo el nombre de 'Love Love Madrid', ha comenzado a las 20:34 horas con 'El mundo x ti', después de la proyección de un vídeo grabado el jueves en una playa en Mallorca viendo el atardecer. "Os voy a recordar siempre a todos los que habéis venido", añadía en el vídeo antes de aparecer de cuclillas sobre el escenario, oculto tras la pantalla principal.

Considerado uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional de la actualidad, Rels B ha consolidado una carrera especialmente seguida en Latinoamérica.

Spotify lo ha situado como el artista español más escuchado fuera de España en 2025, por segundo año consecutivo.

Tras interpretar las primeras cinco canciones del 'setlist' como 'El mundo x ti', 'Lleva al sol', 'Aprendí a decir no', 'Sueño' y 'Quién te ve', el mallorquín ha confesado que hacía tiempo que no se sentía tan nervioso sobre un escenario.

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"Hace rato que no me ponía nervioso. Madrid, estoy nervioso. Qué bonito es esto".

El artista también ha querido inmortalizar el inicio de la noche grabando un vídeo desde el escenario al tiempo que ha leído mensajes que le han dejado sus fans en redes sociales instantes antes del concierto con anécdotas como el de un asistente que había pinchado una rueda de camino al concierto.

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El público ha acompañado prácticamente cada tema y ha respondido con especial entusiasmo a 'Quién te ve', 'Mi luz', 'Cómo dormiste?', 'Tu vas sin (fav)' y 'Como antes', que han desatado algunas de las mayores ovaciones de la noche.

Durante 'Tu vas sin (fav)', el estadio ha estallado entre fuegos artificiales poco antes de las 21:00 horas.

La interpretación de 'A Mí', el tema con el que Rels B ha entrado recientemente en el Spotify Billions Club tras superar los 1.000 millones de reproducciones en la plataforma, ha figurado entre los momentos más celebrados del concierto.

Pero el verdadero punto álgido de la noche en el que ha recibido la mayor ovación ha sido con 'Buenos genes', con todo el estadio saltando y coreando la letra junto a él.

El propio artista ha confesado que ha cantado '23 feb Madrid freestyle' "por primera vez en la ciudad y por última en la vida".Además de Maikel Delacalle como invitado especial con quien ha cantado 'Girlfriend', el espectáculo ha contado con otros artistas como Dollar para interpretar '3:45', el rapero madrileño Cráneo, con quien ha cantado 'Weed Coast', y Recycled J, para 'Really On'.

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Desde horas antes del inicio del concierto, los alrededores del estadio han congregado a miles de seguidores, en su mayoría jóvenes, muchos de ellos llegados desde distintos puntos de España e incluso del extranjero para asistir a la última cita de la gira.

Las camisetas personalizadas con la palabra 'Flakk', el alter ego con el que también se identifica el artista, se han mezclado con abanicos y bebidas para combatir el calor.

"Esperamos muchas sorpresas y que no falte 'Como antes'", han explicado Ana y Carmen, llegadas desde Mérida, que ya habían visto al artista en Mallorca.

También Carlos, llegado desde Ciudad de México, ha viajado hasta Madrid para asistir al cierre de la gira.

"Lo vi en mi ciudad por primera vez y me gustó tanto que he cuadrado mis vacaciones para venir al último de la gira", ha contado antes de acceder al recinto.

Con una escenografía marcada por una pantalla gigante, luces de colores, efectos de humo y fuegos artificiales, el artista ha repasado un repertorio de más de cuarenta canciones con el que ha recorrido prácticamente todas las etapas de su carrera.

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Tras interpretar la última canción 'Que todo siga igual... o que vaya mejor', Rels B se ha despedido del público con las palabras "Gracias Madrid, te amo", antes de abandonar el escenario entre una larga ovación.

La gira comenzó el 1 de marzo de 2025 en Madrid y ha concluido este sábado en la capital, tras recorrer ciudades españolas como Barcelona y Palma, y escenarios de Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, Quito, San Salvador o Tijuana, entre otras.

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Con este concierto, Rels B ha bajado el telón de la 'A New Star World Tour', la tercera gira de su carrera y la organizada para presentar su séptimo álbum, 'a new star (1 9 9 3)' (2024), con la que ha llenado grandes recintos a ambos lados del Atlántico. EFEirr/amd