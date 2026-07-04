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Declarado un incendio forestal en Morón de la Frontera que moviliza a nueve medios aéreos

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Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio forestal que se ha declarado a las 12,35 horas de este sábado en el término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla), en el paraje La Romera, que ha movilizado a nueve medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca a Europa Press, en concreto, se han movilizado cuatro helicópteros semipesados, uno pesado y otro de mando, así como dos aviones con carga de tierra y otro de coordinación.

Además, el Plan Infoca ha concretado que sobre el terreno se encuentran trabajando una unidad de meteorología, un equipo de mando, una unidad médica y cuatro autobombas, que suman entre todas las dotaciones unos 60 profesionales.

En contexto, este es el tercer incendio forestal declarado este sábado, 4 de julio, en la provincia de Sevilla, tras uno en el parque zoológico Mundo Park de Guillena y otro en Villanueva del Río y Minas.

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