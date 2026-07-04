Sainz y Albon, eliminados en la segunda ronda (Q2) de la calificación

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams) -con el decimoquinto tiempo- y su compañero, el tailandés Alex Albon -con el decimosexto-, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra).
El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950, la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 28 segundos y 493 milésimas, 133 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
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La tercera ronda (Q3), reservada a los diez mejores, se disputará a continuación.
. Eliminados en la segunda ronda (Q2):
11.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1:29,461
12.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1:30,063
13.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1:30,076
14.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1:30,501
15.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:30,623
16.
Alexander Albon
THA
Williams
1:30,743
- Eliminados en la primera ronda (Q1):
17.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:30,680
18.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:31,227
19.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1:31,321
20.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:31,451
21.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:32,863
22.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:32,888