Sainz y Albon, eliminados en la segunda ronda (Q2) de la calificación

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams) -con el decimoquinto tiempo- y su compañero, el tailandés Alex Albon -con el decimosexto-, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra).

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950, la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 28 segundos y 493 milésimas, 133 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

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La tercera ronda (Q3), reservada a los diez mejores, se disputará a continuación.

. Eliminados en la segunda ronda (Q2):

11.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1:29,461

12.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1:30,063

13.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1:30,076

14.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1:30,501

15.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:30,623

16.

Alexander Albon

THA

Williams

1:30,743

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1:30,680

18.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:31,227

19.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

1:31,321

20.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:31,451

21.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:32,863

22.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:32,888