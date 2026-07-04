La inteligencia de Somalia mata a ocho yihadistas de Al Shabab, incluido un alto cargo

Nairobi, 4 jul (EFE).- La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad de Somalia anunció este sábado la muerte de ocho miembros del grupo yihadista Al Shabab, entre ellos un alto cargo, en una operación realizada en la localidad de Basora, en la región de Medio Shabelle (sur).

El principal objetivo del ataque fue el terrorista identificado como Ahmed Eybka Aalim 'Daqare', responsable de "planear atentados con minas y morteros", según publicó la agencia en su cuenta de la red social X.

"Esta operación supuso un duro golpe para la red terrorista responsable de planificar y ejecutar ataques con morteros. La inteligencia también confirmó que el enemigo se llevó los cuerpos de los líderes abatidos del lugar de la operación y los enterró clandestinamente en otra zona", reza el comunicado.

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EFE no pudo verificar de manera independiente las cifras de víctimas ni las identidades facilitadas por las autoridades.

Somalia ha reforzado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunciara en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, en la que colaboran militarmente la misión de la Unión Africana en el país, así como Turquía y Estados Unidos, que suelen apoyar con bombardeos aéreos.

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Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, controla áreas rurales del centro y el sur de Somalia y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE