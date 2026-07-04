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Bolivia recibió más de 400 millones en remesas en el primer semestre, la mitad de ellas desde España

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Desde enero a mayo de este año Bolivia ha recibido 402 millones de euros en remesas de trabajadores desplazados al extranjero, de las cuales más de la mitad corresponden a envíos desde España, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

"De enero a mayo de 2026, Bolivia recibió 459,91 millones de dólares por remesas de trabajadores", ha destacado el BCB en redes sociales. La mayor parte de las remesas (50,25%) procede de España, con 231,56 millones de dólares (202,46 millones).

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En segundo lugar se sitúa Estados Unidos con un 15,1% y 69,55 millones de dólares y en tercero, Argentina con un 5,3% y 24,13 millones de dólares.

El BCB define estas remesas como un "fondo salarial" que sirve para incrementar el ingreso de los hogares, incentivar el ahorro y la inversión, y servir como colchón financiero.

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