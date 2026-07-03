Trump va a cita de la OTAN "solo por respeto" a Erdogan y enfrentado a "terribles socios"

Washington, 3 jul (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, acude a la cumbre de la OTAN en plena confrontación con sus aliados europeos -a los que tilda de "terribles" por no haberle respaldado en la guerra con Irán- y dejando claro que asiste "solo por respeto" al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

La cumbre, que se celebra el martes y miércoles próximos en Ankara, llega tras las amenazas de Trump de replegar tropas en Europa y sus desencuentros con varios líderes europeos, entre ellos el reciente cruce de reproches con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

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Pese a la importancia estratégica de la cumbre, Trump ha dejado claro que acudirá solo "por respeto" al anfitrión, el mandatario turco, a quien presenta como una rara excepción en un entorno de aliados "terribles".

En los últimos meses, las críticas más contundentes se han dirigido contra España, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido, a quienes reprocha haber negado apoyo logístico para reabrir el estrecho de Ormuz o el acceso a sus bases militares en momentos clave del conflicto con Teherán.

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De España, Trump ha llegado a calificarla de "desastre" dentro de la OTAN y a amenazar con un embargo comercial al país por la negativa del Gobierno a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón, o por no aumentar el gasto en defensa tanto como él desea.

El republicano también cargó contra Meloni, hasta ahora considerada una de sus aliadas más cercanas, por no implicarse en la guerra en irán y aseguró que "su popularidad está por los suelos".

Para la italiana, esa cercanía no le ha beneficiado en absoluto: aseguró que su relación con Trump "no la ha ayudado" y que su popularidad "no es asunto" del republicano.

Pero el malestar de Trump con la respuesta europea no se limita al plano retórico.

En mayo anunció la retirada de 5.000 soldados de sus bases en Alemania, el país que más efectivos estadounidenses alberga, como respuesta a unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, que cuestionaban la estrategia de Washington respecto a Irán.

Las reticencias de varios países europeos llevaron al presidente estadounidense a afirmar que ese era precisamente "el escenario que siempre había temido de la OTAN": a su juicio, una alianza en la que Estados Unidos protege a Europa, pero cuyos miembros no están dispuestos a acudir en ayuda de Washington.

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"¿Por qué estamos protegiendo a países que no nos protegen a nosotros?", llegó a preguntarse.

El republicano ha aprovechado este contexto para volver a cuestionar la utilidad de la organización atlántica y el reparto de cargas entre sus miembros.

Trump ha definido a la OTAN como un "tigre de papel" y ha insinuado que contempla seriamente retirar a EE.UU. de la Alianza, a pesar de que para ello necesitaría el aval del Congreso.

Una ley aprobada en 2023 y promulgada por el entonces presidente, Joe Biden, prohíbe al Gobierno estadounidense "suspender, terminar, denunciar o retirar" a Estados Unidos del Tratado del Atlántico Norte sin previa autorización de los legisladores, ya sea mediante una ley específica o con la aprobación de dos tercios del Senado.

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La cuestión del gasto en defensa también sobrevuela la cumbre de Ankara, después de que los aliados se comprometieran el año pasado en La Haya a elevar su gasto militar al 5 % de su PIB en diez años.

Pero las diferencias entre el ritmo y el alcance de esos incrementos son otra de las obsesiones del republicano, quien asegura que Europa no está cumpliendo su parte del acuerdo.

Para el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que se reunió con Trump la pasada semana en la Casa Blanca, todos estos desencuentros son solo "casos aislados".

"Ha habido casos aislados que realmente le han decepcionado, pero, en términos generales, sus aliados europeos han estado ahí", defendió Rutte. EFE