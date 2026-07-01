Agencias

Un equipo de siete bomberos españoles deja Venezuela tras cinco días de rescate por sismos

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Caracas, 1 jul (EFE).- Un equipo de siete bomberos dejó este miércoles Venezuela, luego de permanecer cinco días en labores de rescate en la zona más devastada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de hace una semana, que han dejado hasta ahora 2.295 fallecidos y 11.267 heridos.

"Ha sido un trabajo intenso, hemos estado trabajando prácticamente tres días consecutivos sin parar", dijo a EFE Eugenio Mantero, secretario de la ONG Bomberos para el Mundo de España.

Mantero explicó que el equipo, que llegó a Venezuela con dos mascotas, intensificaba su búsqueda durante las noches, luego de las 18:00 hora locale (22:00 GMT) hasta el amanecer del día siguiente, debido a que en el día las altas temperaturas del estado costero de La Guaira, complicaban las labores de rescate.

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"Desgraciadamente no hemos podido encontrar a personas con vida", indicó el bombero, quien destacó que "la destrucción de la zona" donde se encontraban, Playa Grande y Caraballeda, "ha sido generalizada" y "máxima en todos los edificios".

"Casi todos los edificios estaban colapsados y estaban afectados", remarcó Matero que también agradeció por la solidaridad del pueblo venezolano, que le dio alimentos al equipo.

Más temprano, un equipo neerlandés de búsqueda y rescate urbano anunció que da por concluida su misión en Venezuela al reducirse las posibilidades de encontrar a personas con vida.

Según datos ofrecidos a EFE del equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC) a Venezuela han llegado hasta ahora 3.000 rescatistas internacionales y durante los últimos seis días han logrado salvar con vida a 12 personas.

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En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que en el país hay unos 4.000 rescatistas internacionales y que 6.461 personas han sido rescatadas. EFE

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