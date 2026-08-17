Seúl afirma que se llevarán a cabo los ejercicios conjuntos con EEUU tras el anuncio de reducción de Trump

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Las autoridades surcoreanas han aseverado que los ejercicios militares anuales con Estados Unidos, cuyo comienzo estaba previsto para este mismo lunes, arrancarán en la fecha establecida y finalizarán el próximo 27 de agosto, tan solo unas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una "reducción sustancial" de los mismos, pronunciamiento al cual no Seúl no ha hecho referencia alguna.

"Del 17 de agosto al 27 de agosto se llevará a cabo el ejercicio 'Escudo Libertad Ulchi 2026' con el objetivo de consolidar la postura de defensa conjunta entre Corea del Sur y Estados Unidos", ha anunciado el Ministerio de Defensa surcoreano en un mensaje en redes sociales.

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Estas maniobras, ha precisado la cartera, son ejercicios "de carácter defensivo" que realizan anualmente Washington y Seúl, y que servirán para "fortalecer la postura de defensa conjunta" entre ambas naciones "incluyendo las operaciones conjuntas e integradas en todos los ámbitos".

Las mismas, ha agregado el órgano ministerial, apoyarán los ejercicios de "preparación para tiempos de guerra", así como los "entrenamientos prácticos de los ministerios gubernamentales destinados a establecer la preparación para emergencias nacionales y a garantizar la protección de la vida y la seguridad de la población, mejorando así la capacidad de llevar a cabo una guerra total a nivel de todo el Gobierno".

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Estos ejercicios anuales, considerados un pilar fundamental estratégico en la región del Indo-Pacífico, comprenden respuestas a posibles ataques con drones y ciberataques, en vista del envío de tropas norcoreanas a Rusia.

Según ha explicado Trump, el anuncio de una "reducción sustancial" de estos tradicionales ejercicios conjuntos se debe a la buena relación que asegura tener con el líder norcoreano, Kim Jong Un, así como al rechazo de Seúl a unirse a la guerra contra Irán y al elevado coste de las operaciones de los mismos.

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El anuncio de Trump también ha ocurrido en medio de una nueva propuesta de Seúl a Corea del Norte para poner fin de manera definitiva al estado de guerra en el que llevan ambos países desde hace 70 años, sin que Pyongyang se haya pronunciado hasta el momento, y horas después de un incidente fronterizo en el que fuerzas surcoreanas efectuaron disparos de advertencia contra varios militares norcoreanos que atravesaran brevemente la Línea de Demarcación Militar.