Desarticulan red que pretendía trasladar irregularmente bolivianas a España desde Perú

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Lima, 16 ago (EFE).- La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú y la Policía Nacional desarticularon una red criminal denominada 'Los Mensajeros del Jorge Chávez', que pretendía trasladar ciudadanas bolivianas a España de forma ilegal desde el aeropuerto internacional de Lima.

El Ministerio del Interior informó este domingo en un comunicado que la intervención se realizó cerca de la medianoche del sábado, después de que dos mujeres fueran detectadas durante los controles de perfilamiento de pasajeros y la verificación migratoria.

Las viajeras figuraban inicialmente registradas en un vuelo comercial con destino a Buenos Aires, Argentina, sin embargo, al no abordar el avión, los inspectores migratorios activaron los protocolos de seguimiento preventivo en el terminal aéreo.

Como resultado de las diligencias, el personal de Migraciones y Aduanas intervino a un ciudadano peruano, quien, de acuerdo con la información recabada, habría cobrado 14.000 dólares a las pasajeras a cambio de facilitar la logística del viaje y proporcionar documentación adulterada para concretar su traslado irregular hacia Europa.

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Según las investigaciones preliminares, el intervenido también habría instruido a las ciudadanas bolivianas para recoger un sobre oculto en el interior de los servicios higiénicos, ubicados antes de la zona de embarque internacional.

En el interior del sobre se encontraron pasaportes y documentos de residencia presuntamente adulterados.

"Esta intervención evidencia la importancia del trabajo articulado entre las instituciones responsables del control migratorio, aeroportuario y de seguridad para detectar oportunamente actividades ilícitas y evitar que organizaciones criminales vulneren los mecanismos establecidos para la salida regular de personas del territorio nacional", indicó el Ministerio del Interior.

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Los tres involucrados fueron trasladados a la comisaría policial del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos. EFE