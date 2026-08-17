Peñarol se sube a lo más alto de la Anual y Nacional se queda sin entrenador

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Montevideo, 16 ago (EFE).- Peñarol se estrenó este fin de semana en el Torneo Clausura uruguayo con una victoria que le permitió subirse a lo más alto de la Tabla Anual acumulada, mientras que Nacional sumó otra derrota y se quedó sin entrenador tras la salida de Jorge Bava.

Luego de que su primer encuentro fuera postergado por un fallo en la red lumínica del estadio, el Aurinegro saltó este domingo al campo para medirse ante Central Español y selló un triunfo por 2-1 con anotaciones de Maximiliano Olivera y el argentino Leonel Jaime.

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De esta forma sumó sus tres primeros puntos en el Clausura y retomó la cima de la Anual, donde aventaja por un punto a su más inmediato perseguidor y por once a Nacional con un encuentro pendiente.

En otros dos juegos, Deportivo Maldonado venció por 0-2 a Progreso con goles de Maximiliano González y Christian Tabó, al tiempo que Liverpool goleó por 0-4 a Defensor Sporting con dos anotaciones de Facundo Barceló, una de Rubén Bentancourt y una de Diego Romero.

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También este domingo, Nacional se quedó sin entrenador luego de que fuera cesado Jorge Bava en una jornada en la que también salieron el director deportivo Sebastián Eguren y el secretario técnico Martín Ligüera, estos dos por renuncia.

Desde su arribo, el entrenador dirigió al equipo en 25 encuentros enmarcados en el Torneo Apertura, el Torneo Intermedio, el Torneo Clausura, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Bajo sus órdenes, Nacional acabó séptimo en el Apertura, quedó afuera de la primera fase de una Libertadores, fue eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, finalizó segundo en su grupo del Intermedio y no pudo acceder a la final e inició el Clausura con dos derrotas.

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En las próximas horas, el Tricolor designará a su nuevo entrenador, cargo que los dirigentes piensan ofrecerle al exfutbolista e ídolo de la institución Sebastián Abreu.

Este sábado, en el último duelo con Bava al frente del equipo, Nacional cayó por 2-0 ante Racing con anotaciones de Tomás Habib y Felipe Álvarez. Este resultado lo dejó en los últimos lugares de la clasificación.

Además, Cerro venció por 2-1 a Albion con goles de Brian Alemán y Augusto Cambón, Montevideo City Torque derrotó por 0-1 a Juventud con un tanto de Gonzalo Montes y Montevideo Wanderers igualó 1-1 con Cerro Largo con anotaciones de Joaquín Zeballos para el local y Axel Pandiani para el visitante.

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Un día antes, Danubio igualó 0-0 con Boston River, resultado que llevó a que Gustavo Matosas presentara su renuncia como entrenador del conjunto franjeado.

Disputadas dos fechas del Clausura, Cerro y Deportivo Maldonado lideran el certamen con seis puntos. EFE