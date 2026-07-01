Cuba pide a la ONU una sesión para abordar el bloqueo impuesto por EEUU contra la isla

El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha anunciado este martes que el país caribeño ha solicitado una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en aras de abordar el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra la isla y la "necesidad" de ponerle "fin" al mismo.

Titulado 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba', este espacio será celebrado, según ha precisado Rodríguez en redes sociales --y refleja la agenda de la Asamblea General--, el próximo 7 de julio. El objeto de la misma, apunta el ministro, es denunciar las "acciones agresivas" que, ha asegurado, ha emprendido Washington contra La Habana.

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Tales acciones, ha incidido, incluyen la "amenaza y posibilidad real de agresión militar, el cerco energético y otras medidas de recrudecimiento extremo del bloqueo". Todo ello constituyente, según ha lamentado el jerarca cubano, de un acto de "genocidio" y de "castigo colectivo", amén de encarnar una "violación flagrante y sistemática de los Derechos Humanos de los cubanos y del Derecho Internacional Humanitario", provocando "daños, privaciones y sufrimientos crecientes" a los habitantes de la isla.

"Cuba no es una amenaza; el bloqueo, sí", ha insistido Rodríguez con relación al recrudecimiento de las presiones de Washington contra el país caribeño a través de, entre otras medidas, el bloqueo 'de facto' impuesto sobre el combustible, amén de las sanciones de la Administración estadounidense contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el expresidente Raúl Castro o la petrolera estatal cubana.

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Con relación al anuncio del ministro Rodríguez se ha pronunciado el propio Díaz-Canel, quien ha subrayado que el Ejecutivo cubano aprovechará la cita del 7 de julio para denunciar ante la ONU las "crecientes amenazas" y las consecuencias de las "medidas de asfixia económica impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano".

"Sabemos que la abrumadora mayoría de la comunidad internacional condenará una vez más el genocidio y el castigo colectivo al que Estados Unidos somete a nuestro pueblo", ha augurado el mandatario caribeño, también en un mensaje publicado en sus redes sociales.

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