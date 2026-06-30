Matthaus prevé el fin de la era Nagelsmann como seleccionador de Alemania: "Hay mucho que resolver"

El legendario futbolista alemán Lothar Matthaus cree que la era de Julian Nagelsmann como seleccionador alemán ha llegado a su fin tras la eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, tras caer este lunes en la tanda de penaltis ante Paraguay, porque, según él, hay que "seguir adelante" con un nuevo técnico en el banquillo.

"Ha sido demasiado. Probablemente haya mucho que resolver, tanto dentro como fuera del campo*, dijo en declaraciones al diario 'Bild' después de que Alemania cayera en la tanda de penaltis (4-3) tras el empate (1-1) al final del tiempo reglamentario.

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Ésta es la tercera eliminación prematura consecutiva para la cuádruple campeona del mundo después de las de Rusia 2018 y Qatar 2022, en las que fue eliminada en la primera fase del campeonato. En cambio, en Brasil 2014 fue campeona y logró el tercer puesto en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Matthaus criticó el rendimiento del equipo, pero no lo consideró un incidente aislado. "Siempre puede darse un partido así. Pero ya jugamos fatal contra Ecuador. Si lo veo en su conjunto, no estoy triste. Me sorprende que pudiéramos quedar eliminados ante un equipo tan débil. Pero no estoy triste por el rendimiento que ofrecimos", comentó.

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El contrato de Nagelsmann se extiende hasta después de la Eurocopa que se disputará en Reino Unido e Irlanda. Éste ha sido su primer Mundial como seleccionador tras la eliminación en cuartos de final en la Eurocopa de 2024, disputada en Alemania, ante la futura campeona, España.

El propio seleccionador ha declarado que no va a dimitir, mientras que el director de la selección alemana, Rudi Voller, ha mostrado su apoyo a Nagelsmann.

Por su parte, Matthaus salió en defensa del capitán Joshua Kimmich.

"Es el tipo de jugador que quiere liderar, y eso lo demuestra en el Bayern de Múnich. Solo hay que colocarlo en la posición adecuada. No creo que se sintiera cómodo como lateral derecho", señaló el legendario jugador alemán, campeón del mundo en Italia 1990 y subcampeón en España'82 y México'86.

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Kimmich jugó la mayor parte del Mundial como lateral derecho a pesar de ser el director de juego del Bayern. "Por lo que a mí respecta, sigue siendo un jugador que formará parte de la selección nacional durante muchos años más", aseguró.