El comercio digital chino encara nuevas exigencias legales en su país y la UE

Pekín, 30 jun (EFE).- Las plataformas chinas de comercio electrónico como Temu, Shein o AliExpress afrontan desde este 1 de julio una doble presión normativa en Pekín y Bruselas, ante la coincidencia de una nueva ley de empaquetado interno en China y la entrada en vigor de una tasa aduanera en la Unión Europea (UE).

Esta coincidencia regulatoria afectará tanto a los envíos en el origen de la cadena de distribución como a las condiciones de entrada de las mercancías en el mercado común europeo.

El nuevo estándar nacional, coordinado por la Administración Estatal de Correos, entra en vigor este 1 de julio para regular, con fines medioambientales, los embalajes no reutilizables de los servicios de mensajería del país asiático.

El documento establece que los artículos clasificados como no frágiles, categoría en la que se encuentran la ropa, los complementos o los productos de papel, deberán contar con menos de dos capas de embalaje.

Asimismo, la normativa limita el uso de materiales de sellado al fijar en un máximo de 45 milímetros el ancho de la cinta adhesiva y restringir su longitud total mediante fórmulas matemáticas según las dimensiones de la caja.

El texto oficial estipula además criterios obligatorios de proporción para que el volumen de los contenedores de cartón se ajuste de forma estricta a la diagonal geométrica del espacio que ocupan las mercancías.

Este endurecimiento técnico impactará de forma directa en la primera fase de la cadena de suministro de los gigantes del comercio transfronterizo, cuyos proveedores locales en China deberán adaptar sus envíos domésticos hacia los grandes almacenes de las plataformas antes de la exportación definitiva de los artículos.

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La ofensiva de Pekín contra la acumulación de residuos plásticos y de cartón coincide con el aumento del escrutinio europeo sobre los empaquetamientos del sector del comercio electrónico.

En este contexto, una delegación de la comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo viajó al país asiático el pasado marzo para examinar si los envíos cumplen de forma estricta con las normas de la Unión Europea (UE).

Durante estos encuentros, los legisladores trasladaron formalmente a los responsables de plataformas como Shein y Alibaba su preocupación por la sostenibilidad y la huella ambiental de su modelo de negocio.

La fiscalización del empaquetado se ha convertido en una prioridad para las autoridades comunitarias ante el volumen de un flujo logístico por el que solo en 2024 entraron 4.600 millones de envíos de pequeño tamaño en el mercado común, de los cuales el 91 % procedía de China.

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Así, el nuevo Reglamento de Envases y Residuos de Envases de la UE introducirá un marco unificado de ecodiseño que fijará requisitos de sostenibilidad obligatorios para todas las mercancías distribuidas en el mercado común a partir de agosto de este año.

La normativa europea exigirá limitar de forma estricta el porcentaje de espacio vacío permitido en el interior de los paquetes, emplear materiales reciclables y facilitar la trazabilidad completa de los envoltorios.

Asimismo, la legislación comunitaria retirará los vacíos legales al obligar a las plataformas digitales a asumir la responsabilidad financiera de la gestión de los residuos si los fabricantes no abonan las tasas de reciclaje correspondientes en destino.

El reajuste en el control de la paquetería digital coincide con un endurecimiento general de la política comercial de la UE para proteger a su mercado frente al avance de las exportaciones del país asiático.

Bajo este planteamiento, el bloque comunitario suspenderá este miércoles la exención aduanera a los bienes de bajo valor mediante la aplicación de una tasa de tres euros para los envíos de hasta 150 euros.

Pekín considera "proteccionistas" estas medidas que Bruselas vincula de forma directa a un déficit comercial anual de unos 360.000 millones de euros, una asimetría económica que la Comisión Europea califica de "insostenible".

En este contexto, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y su par chino, Wang Wentao, acordaron este lunes en Bruselas mantener las consultas abiertas hasta octubre con el fin de evitar una guerra comercial abierta. EFE