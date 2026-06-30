Alejandra Rubio explota contra Edmundo Arrocet, y se arrepiente de su comentario: "Hay que ser tonto, pero con ganas"

De nuevo en el punto de mira tras salir a la luz que estaría negociando convertir su fallida biografía sobre sus 6 años de relación con María Teresa Campos -cuya publicación anunció para abril y de la que seguimos sin noticias por el momento- en una serie que contará al detalle cómo fue su vida al lado de la recordada presentadora, Edmundo Arrocet reaparecía este domingo en la entrega de los premios Sancho Panza de la Asociación del Humorismo Español (ASHUMES) y, casualidades de la vida, era el encargado de entregar un galardón al ex más polémico de Terelu Campos, Pipi Estrada.

Una coincidencia que el cómico aprovechaba para hacer un chascarillo sobre su pasado en común con las Campos apuntando que "si la vida no hubiese cambiado tanto, estoy muy contento de entregar el premio a mi yerno", antes de romper en carcajadas para alborozo del periodista deportivo.

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A quien no ha hecho ni pizca de gracia este comentario aludiendo a la historia de amor que su madre vivió con Pipi y su abuela con Bigote Arrocet ha sido a Alejandra Rubio, que se ha dejado llevar por la indignación y no dudaba en explotar contra el chileno en el post de Instagram compartido por la revista Semana sobre este momento: "Hay que ser tonto, pero con ganas... Pobrecitos. Desde luego, como humorista no te ganas la vida... acabamos de comprobarlo", ha escrito implacable la nuera de Mar Flores visiblemente molesta.

Un estallido público del que no ha tardado en arrepentirse, por lo que al ver el eco que había tenido su reacción contra Edmundo ha decidido eliminarlo, aunque la publicación ya lo había capturado y las reacciones no han tardado en sucederse. La primera, la del propio Pipi, que ha respondido a Alejandra afirmando que "el humor es para inteligentes. No hay faltas de respeto".

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