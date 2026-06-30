Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 30 de junio

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
-- 9.00 horas. Compraventa de viviendas, datos del Consejo General del Notariado
https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-inmobiliario-datos-hoy/29/espana/106#compraventa-viviendas-datos-consejo-general-notariado
-- 9.00 horas. La tasa de ahorro de los hogares, gráficos
https://www.epdata.es/datos/tasa-ahorro-hogares-datos-graficos/106
-- 9.00 horas. Índices de Precios de Exportación (IPRIX) y de Importación (IPRIM) de Productos Industriales. Mayo 2026 (INE)
https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importaciones-espana/160
-- Accidentes de Trabajo, gráficos
https://www.epdata.es/datos/numero-accidentes-trabajo-espana-estadisticas-muertos-otros-datos/508
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 8.00 horas. PIB de Reino Unido, gráficos
https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomicos-datos-graficos/661
-- 8.45 horas. IPC en Francia, gráficos
https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-datos-graficos/675#inflacion
-- 10.00 horas. IPC / Desempleo en Alemania, gráficos
https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-graficos/676
-- 15.00 horas. Desempleo en Chile, gráficos
https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-datos-graficos/657
-- 17.00 horas. Desempleo en Colombia
https://www.epdata.es/datos/colombia-producto-interior-bruto-pib-paro-inflacion-datos-macroeconomicos-graficos/682
SALUD
-- 11.00 horas. Estadística de defunciones según la causa de muerte. Resultados provisionales 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/mueren-espanoles-causas-muerte-datos-estadisticas/241/espana/106
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