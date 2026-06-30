La representación audiovisual de los jóvenes en España no refleja su diversidad , según un estudio

Un estudio sobre la juventud en el audiovisual español demuestra que existe una desconexión entre la diversidad real de los jóvenes y su representación en las pantallas.

El estudio, titulado 'La representación de las juventudes en el audiovisual español', ha sido realizado por el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA) en colaboración con el Instituto de la Juventud de España (Injuve).

La investigación concluye que las personas jóvenes constituyen un grupo social heterogéneo atravesado por múltiples ejes de desigualdad --género, racialización, discapacidad, orientación sexual, corporalidad o clase social-- y, sin embargo, "las ficciones analizadas en este estudio siguen reproduciendo imaginarios que son estereotipados, limitados y normativos".

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Por ejemplo, según el estudio, en 2024 el 31,6 % de personajes en las series y películas de producción española tenían entre 13 y 30 años, una sobrerrepresentación de estos grupos de edad que no contribuye a trasladar una imagen acertada de las realidades juveniles.

Por el contrario, se siguen reproduciendo estereotipos, no se reflejan las diversidades de las personas jóvenes y las tramas no ahondan en sus principales preocupaciones, como la precariedad laboral, la salud mental o el acceso a la vivienda.

DEPORTE Y SEXUALIDAD, TEMAS TRANSVERSALES

Por otro lado, hay dos temáticas --el deporte y las relaciones sexuales-- que son contenidos transversales de las ficciones.

En el caso del deporte, el informe señala que el auge puede deberse al aumento de los mandatos individualistas sobre la salud y el ejercicio físico que conllevan mostrar cuerpos que encajan en un determinado canon de belleza y excluir aquellos que no son normativos

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En cuanto a las ficciones sobre relaciones sexuales, recuerda que el 53,5 % de jóvenes tiene su primera experiencia entre los 15 y los 18 años, pues el audiovisual sitúa este asunto como elemento relevante, "consiguiendo así una mayor sexualización de los personajes".

Sobre la violencia sexual, el informe destaca que, aunque no todas las ficciones tratan el tema de la misma forma, hay historias sobre mujeres que seducen a hombres por interés para después acusarles de una agresión sexual que no ha tenido lugar.

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"Se trata de un planteamiento que está en línea con el discurso negacionista de la violencia de género y que contrasta con la realidad social, ya que la Fiscalía sitúa en torno al 0,01 % el porcentaje anual de denuncias falsas", expone.

GÉNERO Y CLASE

Respecto al género, hay un mayor número de mujeres que de hombres representados, pero poco disidentes. Las películas cuentan con un 49,2 % de hombres, un 50,4 % de mujeres y un 0,4 % de personas no binarias. En las series la representación masculina desciende al 43,9 %, crece la femenina al 55,3 % y la no binaria sube al 0,8 %.

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Además, las mujeres se asocian más a la clase alta (20,9 % en películas y 30,5 % en series) que los hombres (18,8% en películas y 23,3 % en series) y son los hombres los que están más ligados a la pobreza (23,2 % en películas y 20,8 % series) frente a las mujeres (16,5 % en películas y 14 % en series).

Al margen del género, la mayoría de los personajes es de clase media.

MÁS PERSONAJES RACIALIZADOS, PERO SIN PAPELES PROTAGONISTAS

En cuanto a la población joven racializada, hay un ligero aumento de la representación respecto del total poblacional, situándose en el 16,4 % entre la juventud, frente al 12,3 % de los datos generales. Este incremento se produce tanto en películas, donde pasa del 15,1 % al 17,1 %, como en series, donde va del 10,7% al 16,0%.

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Los personajes latinos tienen mayor presencia en la pantalla (37,1 %), seguidos por personajes negros (32,0 %), árabes (19,6 %), personas gitanas (6,2 %) y asiáticas (4,1 %). Sin embargo, la presencia de perfiles racializados disminuye cuando se trata de papeles protagonistas.

JUVENTUD LGBTI+

El número total de personajes LGBTI+ en películas es del 7,8 %, dato que asciende hasta el 13,2 % al centrarse en la juventud y, en las series, el porcentaje crece del 11,7% a al 20,7%, siendo el colectivo gay, seguido del bisexual, el que tiene más presencia.

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Los personajes trans suponen el 15,2% del total de la juventud LGTBI+ reflejados en películas y series.

Asimismo, tanto los personajes gais como los lésbicos son en su mayoría de raza blanca y solo aparecen con padres homófobos cuando son racializados o migrantes.

Por otro lado, mientras que la juventud de entre 16 y 24 años con discapacidad supone el 2,7 % de la sociedad española, en las películas su representación es del 3,1 % y queda dividida de forma casi paritaria por género.

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REGO ALERTA DE "LA TRAMPA DE LA REPRESENTATIVIDAD VACÍA"

Durante el acto de presentación de la investigación, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado que el reto es "permitir que la presencia de la juventud modifique las formas, no invitarla a ocupar un pequeño lugar dentro de formas ya establecidas".

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En este sentido, ha señalado que "existe una visibilidad que ilumina, pero también existe una visibilidad que atrapa, que expone sin escuchar, que incluye sin redistribuir o que muestra sin permitir hablar políticamente".

Se trata, para Rego, "de la trampa de la representatividad vacía: parecer presentes mientras se permanece subordinadas a la mirada de otros".

Por su parte, la directora del Instituto de la Juventud, Margarita Guerrero, ha defendido que estos informes permiten arrojar luz y datos que ayuden a abrir conversaciones el poder de intervención social del audiovisual.

"Si bien el audiovisual no tiene que reflejar la realidad, sí crea narrativas y marcos que contribuyen a la percepción social, y en el caso de las juventudes vemos que la visión que predomina es adultocéntrica y llena de prejuicios, un audiovisual que refleje mejor la diversidad ayuda a construir una sociedad más justa e inclusiva", ha apuntado.