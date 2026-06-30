Muere un bebé de seis meses en un ataque de Ucrania con drones contra la región de Moscú, en Rusia

Un bebé de seis meses ha muerto y otras tres personas, entre ellas un niño, han resultado heridas a causa de un ataque con drones ejecutado este martes por el Ejército de Ucrania contra la región de Moscú, según han denunciado las autoridades de Rusia, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, ha indicado en un mensaje en redes sociales que el aparato impactó contra una vivienda en la localidad de Yegorievsk, desatando un incendio y atrapando a varias personas entre los escombros.

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"Los equipos de rescate sacaron rápidamente a dos adultos y dos niños. Lamentablemente, un bebé de seis meses murió cuando era trasladado al hospital", ha señalado, antes de resaltar que el resto de víctimas se encuentran ya hospitalizadas. "Traslado mis condolencias a los familiares del bebé fallecido", ha dicho.

Asimismo, ha resaltado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 60 drones en varios puntos de la región, al tiempo que ha confirmado daños en un edificio administrativo en Dubna y en una vivienda en Fatevo por impactos de drones o fragmentos de los aparatos interceptados.

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El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha cifrado en 56 los aparatos interceptados cuando se dirigían a la capital, mientras que el Ministerio de Defensa ruso ha elevado a 419 los drones destruidos durante la noche en varios puntos del país y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha acusado a las tropas rusas de lanzar 154 drones contra el país y ha agregado que 138 han sido destruidos, con impactos en diez puntos de Ucrania. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha manifestado, antes de pedir a la población que "respete las normas de seguridad".

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