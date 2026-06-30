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Una reyerta en Balazote (Albacete) deja dos heridos por arma blanca, uno de ellos una mujer grave de 42 años

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Una reyerta en Balazote (Albacete) ha dejado dos heridos por arma blanca trasladados al hospital, uno de ellos una mujer de 42 años herida de gravedad.

Tal y como han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha notificado a las 1.04 horas en el polígono industrial de la localidad, y los primeros datos indican que no se trata de un caso de violencia de género.

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La herida más grave --la mujer de 42 años-- ha sido trasladada en UVI al Hospital Universitario de Albacete y el otro herido, un varón de 61 años, ha resultado herido leve y trasladado en ambulancia de urgencias. Hasta el lugar se ha trasladado un médico de Urgencias y la Guardia Civil.

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