Una reyerta en Balazote (Albacete) deja dos heridos por arma blanca, uno de ellos una mujer grave de 42 años

Una reyerta en Balazote (Albacete) ha dejado dos heridos por arma blanca trasladados al hospital, uno de ellos una mujer de 42 años herida de gravedad.

Tal y como han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha notificado a las 1.04 horas en el polígono industrial de la localidad, y los primeros datos indican que no se trata de un caso de violencia de género.

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La herida más grave --la mujer de 42 años-- ha sido trasladada en UVI al Hospital Universitario de Albacete y el otro herido, un varón de 61 años, ha resultado herido leve y trasladado en ambulancia de urgencias. Hasta el lugar se ha trasladado un médico de Urgencias y la Guardia Civil.