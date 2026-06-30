Cuatro detenidos por el atentado contra un conocido periodista y presentador italiano

Roma, 30 jun (EFE).- Cuatro personas han sido detenidas este martes en Italia acusadas de estar detrás del atentado contra el periodista Sigfrido Ranucci en octubre de 2025, cuando hicieron estallar una bomba frente a su casa aunque sin conseguir herirle.

Las detenciones se han producido en las provincias de Nápoles y de Avellino (sur) por parte del comando de Carabineros (policía militarizada).

De los cuatro arrestados, tres han sido puestos en prisión preventiva y otro bajo detención domiciliaria.

Todos ellos han sido acusados de los delitos de tenencia ilícita de armas y explosivos y amenazas, con el agravante de haber actuado en grupo y con "modos de tipo mafioso".

Los investigadores creen que forman parte de un "comando" que actuó "por encargo", según ha explicado el propio periodista en sus redes sociales.

Los hechos tuvieron lugar en la noche del 16 de octubre de 2025 a las puertas de la casa que este conocido presentador del programa televisivo de investigación 'Report' posee en la localidad de Pomezia, cerca de Roma (centro).

Un artefacto explosivo fue detonado cerca de su coche aparcado frente a la vivienda y, aunque no causó heridos, Ranucci lo denunció como un acto de intimidación.

Aquel atentado suscitó la indignación del país y de todos los partidos políticos, que trasladaron su solidaridad al periodista.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su "total solidaridad" con el periodista ante lo que calificó de "grave acto de intimidación" y abogó por la defensa de la libertad de información. EFE