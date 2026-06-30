El déficit fiscal de Brasil se mantuvo en el equivalente al 9,62 % del PIB en mayo

São Paulo, 30 jun (EFE).- El déficit nominal de las cuentas públicas de Brasil en los últimos doce meses hasta mayo fue equivalente al 9,62 % del producto interior bruto (PIB) del país, con lo que se mantuvo estable con respecto al registrado en abril, informó este martes el Banco Central.

La diferencia negativa entre los ingresos y los gastos del sector público brasileño, incluyendo los gobiernos central, regionales y municipales, continúa de esta forma en su mayor nivel este año.

El saldo negativo sumó 1,26 billones de reales (unos 243.511 millones de dólares) en el acumulado de doce meses hasta mayo.

El déficit primario, que excluye el pago de intereses y es considerado la principal referencia de la salud financiera en Brasil, fue de 149.000 millones de reales en los últimos doce meses (28.665 millones de dólares), el equivalente al 1,14 % del PIB, 0,16 puntos porcentuales por encima del dato acumulado hasta abril.

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La deuda pública bruta de Brasil también consolidó su tendencia al alza y se ubicó en mayo en 10,6 billones de reales, el equivalente al 81,1 % del PIB.

Esto representa un incremento de casi un punto porcentual respecto al mes anterior y acumula una subida de 2,4 puntos porcentuales en lo que va de año, tras haber cerrado el periodo anterior en el 78,7 % del PIB.

La salud financiera de la mayor economía de América Latina cobra una importante relevancia en la campaña política de cara a las elecciones presidenciales de este año.

A pesar de las promesas del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, de erradicar el déficit fiscal, las cuentas públicas y la deuda nacional continúan en rojo y en ascenso.

Los analistas advierten de que la situación fiscal empeorará en los próximos meses debido a las presiones propias de los comicios.

El Gobierno ha incrementado notablemente el gasto público mediante la expansión de nuevos programas sociales y la aplicación de subsidios diseñados para congelar el precio de los combustibles en el marco del conflicto en Oriente Medio.

El déficit es uno de los factores que impiden al Banco Central acelerar la reducción de la tasa básica de intereses, que está en el 14,25 % anual.

Mientras tanto, la actividad productiva del país continúa perdiendo fuerza.

El PIB brasileño creció un 3,4 % en 2024 y un 2,3 % en 2025, y las últimas proyecciones del mercado financiero para este año electoral ya anticipan una mayor desaceleración que dejaría el crecimiento de 2026 rondando el 2%. EFE

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