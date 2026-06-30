El Parlamento aprueba una controvertida enmienda a la Constitución que reduce las competencias del presidente

El Parlamento de Senegal ha aprobado una polémica enmienda a la Constitución que expande sus competencias y reduce las del presidente, en medio de las crecientes tensiones entre el jefe de Estado, Bassirou Diomaye Faye, y el ex primer ministro, Ousmane Sonko, antiguos aliados y cesado en mayo por el mandatario.

La propuesta ha sido aprobada con el voto a favor de los 129 diputados presentes en la votación, según un comunicado publicado a través de redes sociales por la Asamblea Nacional tras el proceso, marcado por las protestas en los alrededores de la sede del organismo legislativo y el boicot opositor.

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El Parlamento ha afirmado que la enmienda "estipula que el presidente de la República ya no podrá ostentar simultáneamente el cargo de líder de un partido político, consagrando así una mayor neutralidad en la máxima autoridad", antes de agregar que "pone fin a la práctica de que los miembros del Gobierno ocupen múltiples cargos, ya que no podrán ser de forma simultánea alcaldes o presidentes de consejos departamentales".

Asimismo, "limita las atribuciones del presidente saliente de la República que no sea reelegido durante el período de transición, con el fin de evitar la celebración de actos o contratos que puedan vincular al Estado a largo plazo o comprometer sus intereses", al tiempo que "introduce una definición legal de alta traición, con el objetivo de definir mejor las condiciones bajo las cuales el presidente puede ser considerado responsable".

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Por último, el proyecto "especifica la obligación del presidente de la República de declarar su patrimonio tanto al asumir el cargo como al dejarlo, en aras de la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gobernanza". "Esta reforma tiene como objetivo consolidar el Estado de derecho, fortalecer la transparencia en la gestión de los asuntos públicos y modernizar las instituciones de la República", ha zanjado.

La reforma refuerza las competencias del Parlamento, que podría reclamar al Gobierno información sobre acuerdos relacionados con la explotación de recursos naturales y aumenta las competencias de sus comisiones de investigación, al tiempo que propone un Tribunal Constitucional que reemplace al actual.

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El proyecto había desatado críticas del ministro de Justicia, Moussa Sarr, quien manifestó durante la sesión parlamentaria que diversas cláusulas del texto "tienen en su naturaleza una modificación de ciertos equilibrios fundamentales del régimen institucional senegalés", según ha recogido la agencia estatal senegalesa de noticias, APS.

EL GOBIERNO PLANTEARÁ UN REFERÉNDUM

Sarr ha desvelado además que Faye ha decidido someter a referéndum este proyecto de reforma constitucional, por ahora sin fecha, antes de defender la necesidad de un diálogo sobre algunas cláusulas que pudieran entrar en conflicto con compromisos internacionales de Senegal.

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"Conviene seguir fieles a la tradición constitucional senegalesa desde 1960, que nunca prohibió formalmente al presidente de la República encabezar un partido político o una coalición de partidos políticos", ha reseñado el ministro, que ha defendido que esta reforma no tiene por qué derivar en una mayor "neutralidad" del jefe de Estado.

La votación ha tenido lugar unas dos semanas después de que el Tribunal Constitucional de Senegal rechazara el recurso presentado contra la elección de Sonko como presidente del Parlamento al declararse "incompetente" para valorar la legalidad de su reintegración en el legislativo después de ser cesado como jefe de Gobierno por parte de Faye.

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Tras el cese de Sonko, Faye nombró a Ahmadou Al Aminou Lo como nuevo primer ministro, mientras que su hasta entonces aliado confirmó que los miembros de su formación, Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF) no participarían en el nuevo Ejecutivo. Por contra, aseguró que no presentará una moción de censura en el Parlamento contra el nuevo Ejecutivo.

Las tensiones entre Sonko y Faye han aumentado en torno a la agenda de reformas impulsada por Faye, que prepara además una reforma constitucional y una reorganización institucional, incluidas unas declaraciones de Sonko en marzo en las que dijo estar dispuesto a devolver a PASTEF --al que pertenecen ambos-- "a las filas de la oposición" si el mandatario senegalés no se "alineaba" con su visión para el país.

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El presidente senegalés tomó posesión el 2 de abril de 2024 tras imponerse en primera vuelta al ex primer ministro Amadou Ba, designado por el oficialismo para tratar de coger el testigo de Macky Sall, quien abandonó el cargo tras cumplir con sus dos mandatos constitucionales y tras la citada exclusión de las papeletas del nombre de Sonko, principal 'hombre fuerte' en la oposición.