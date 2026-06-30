La farmacéutica francesa Abivax se dispara un 38% en Bolsa tras publicar datos favorables en un medicamento

Las acciones del laboratorio galo Abivax escalaban casi un 38% en la Bolsa de París después de que la farmacéutica publicara nuevos resultados de uno de sus principales medicamentos contra afecciones intestinales, lo que permite recuperar las pérdidas experimentadas hace apenas un mes por las dudas causadas en los inversores sobre la efectividad de este mismo fármaco.

Los títulos de la compañía se situaban en los 114,60 euros tras cerrar la jornada pasada con un precio de 83,30 euros, lo que supone un incremento del 37,7% en un solo día. A comienzos del mes de julio las acciones se desplomaron alrededor de un 40% por los interrogantes en los resultados de su medicamento estrella, por lo que este nuevo incremento sitúa su precio en niveles similares.

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Abivax rondaba hace apenas un año un precio de siete euros, con lo que acumula en los últimos doce meses un revalorización en Bolsa del 1.700%.

Obefazimod, principal activo de la farmacéutica francesa, ha superado con resultados positivos un nuevo estudio que refleja la seguridad del fármaco para tratar la colitis ulcerosa, enfermedad inflamatoria del intestino que provoca úlceras.

"Los datos de seguridad acumulativos ampliados refuerzan aún más nuestra confianza en el perfil de seguridad a largo plazo de obefazimod y confirman el favorable perfil de beneficio-riesgo de nuestro programa, mientras nos preparamos para la presentación de la solicitud de aprobación de nuevo fármaco prevista para finales de este año", ha sostenido el consejero delegado de Abivax, Marc de Garidel.

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