Activistas latinoamericanos apoyan a Ucrania y el derecho internacional en la Eurocámara

Bruselas, 30 jun (EFE).- Participantes de la campaña '¡Aguanta, Ucrania!', que agrupa a intelectuales, artistas y políticos de Latinoamérica, expresaron este martes su apoyo a Kiev frente a la invasión rusa y, por extensión, al derecho internacional, la paz y los derechos humanos, en un debate en el Parlamento Europeo.

El evento, organizado por el vicepresidente de la Eurocámara y diputado socialista Javi López, contó además con la presencia de la presidenta de la institución, Roberta Metsola, quien pidió mantener la presión sobre Rusia y seguir apoyando a Ucrania, también a través de su adhesión a la Unión Europea "en función de sus méritos".

PUBLICIDAD

"Debemos oponernos a la normalización de un enfoque unilateral más violento de los asuntos internacionales, que solo busca destruir y no construir", indicó.

Metsola instó a "seguir fortaleciendo el diálogo democrático entre nuestras regiones" para reforzar el orden multilateral y proteger valores comunes, lo que implica, dijo, "ampliar nuestra cooperación a través de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana".

Sergio Jaramillo, ex alto comisionado para la Paz de Colombia y fundador de la plataforma '¡Aguanta Ucrania!' junto al escritor Héctor Abad Faciolince y la periodista Catalina Gómez, afirmó que "vivimos en un mundo en transición, en el que existen muchas otras fuentes de influencia".

PUBLICIDAD

"Vivimos en un mundo en el que tenemos que tomar una decisión: dar forma o dejarnos moldear", enfatizó.

Según dijo, "la defensa del derecho internacional no es solo una cuestión de obligación jurídica o de solidaridad, sino también una cuestión de interés propio", y aseguró que "para poder dar forma, necesitamos aliados, necesitamos alianzas".

Jaramillo, Abad y Gómez sobrevivieron a un ataque ruso en Ucrania en junio de 2023, pero no así la escritora ucraniana Victoria Amelina, que también se encontraba con ellos en ese momento y que hoy fue homenajeada en el Parlamento Europeo.

PUBLICIDAD

Por su parte, la directora del Centro por las Libertades Civiles y premio nobel de la Paz 2022, la ucraniana Oleksandra Matviichuk, dejó claro que "América Latina y Europa deben defender el derecho internacional y los derechos humanos, sobre todo ahora que se ven amenazados".

"¿Podemos confiar en la ley o lo único que importa es la fuerza bruta? La respuesta a esta pregunta es importante, no solo para la gente de Ucrania, Sudán, Somalia, Venezuela o Nicaragua. La respuesta a esta pregunta definirá nuestro futuro común", apostilló.

PUBLICIDAD

El relator especial sobre la Inmunidad de los Funcionarios del Estado de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el chileno Claudio Grossman, reconoció que "la diplomacia tradicional falló al tratar de evitar la guerra y al intentar detenerla".

Propuso confiscar los activos rusos actualmente congelados por las sanciones internacionales si Rusia sigue bombardeando Ucrania, para "afectar al bolsillo" del Kremlin.

"Lo que estamos construyendo en Ucrania es, ante todo, la base de la coexistencia pacífica en Europa 25 años después de 1945", concluyó Javi López. EFE

(vídeo)