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El calor pone en aviso a 8 CCAA, con Badajoz, Córdoba y Gran Canaria en nivel naranja y viento y olas en el archipiélago

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Las altas temperaturas pondrán este martes en aviso a ocho comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que puntos de Andalucía, Extremadura y Canarias alcanzarán el nivel naranja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, el archipiélago canario también tendrá avisos por viento y olas.

En concreto, los avisos naranja por calor se localizarán en Córdoba, Badajoz y Gran Canaria y el resto estarán en Cádiz, Córdoba, Huelva, Jáen y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Ávila; Toledo; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Cáceres; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; y La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

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Asimismo, habrá avisos por viento en Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera y por olas en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

En este marco, AEMET ha señalado que el anticiclón dejará un predominio de tiempo estable en la Península y en Baleares, con cielos despejados o con algunas nubes altas. La excepción estará en el Cantábrico, donde se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones débiles. Por la tarde, el desarrollo de nubosidad de evolución en la mitad este podría dejar algún chubasco o tormenta dispersa en la Ibérica sur, los Pirineos y el interior de Mallorca.

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Además, en Canarias se prevé que haya intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y cielos poco nubosos en el resto. De acuerdo con el pronóstico, son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en el Cantábrico y en Galicia. Por otro lado, la calima en altura seguirá presente en el archipiélago canario.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET ha apuntado que las máximas subirán de forma generalizada, salvo en el Cantábrico, Galicia, Baleares y puntos del litoral mediterráneo, donde bajarán o se mantendrán sin cambios. Por su parte, las mínimas también registrarán aumentos en el cuadrante suroeste, el centro peninsular y Galicia, y bajarán o se mantendrán sin cambios en el resto.

El pronóstico recoge noches tropicales en puntos de Andalucía, de Extremadura y del litoral mediterráneo. Asimismo, indica que los termómetros subirán en el interior de las islas canarias. De esta manera, se superarán los 34 a 36ºC en el interior de Gran Canaria, de Tenerife y de La Gomera, los 36 a 38ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste y del nordeste y los 38 a 40ºC en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir.

Por lo demás, AEMET ha indicado que el viento será en general flojo, variable en el interior, del norte en el Cantábrico y en régimen de brisas en los litorales mediterráneos y del golfo de Cádiz. El cierzo en el valle del Ebro, el levante en el Estrecho y la tramontana en el Ampurdán serán moderados y podrán venir acompañados de rachas muy fuertes a últimas horas del día. En Canarias, el alisio, moderado, también vendrá con rachas muy fuertes.

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