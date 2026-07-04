El Gobierno de Portugal urge a evitar comportamientos de riesgo ante peligro de incendios

Lisboa, 4 jul (EFE).- El Gobierno de Portugal pidió este sábado colaboración ciudadana y evitar comportamientos de riesgo ante el peligro de incendios rurales en el país por las condiciones meteorológicas que atraviesa.

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, lanzó esta petición durante una intervención por videollamada en una rueda de prensa de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC).

Montenegro pidió a la población "no solo respetar, sino colaborar con las autoridades" con acciones como evitar las zonas que se han declarado de peligro.

También urgió a evitar "comportamientos de riesgo" como el uso de drones u otras acciones que "a veces en medio de la angustia y el sufrimiento, puedan considerarse eficaces, pero que, en el conjunto de las operaciones, puedan resultar realmente perjudiciales", como tratar de extinguir las llamas individualmente.

PUBLICIDAD

Montenegro aprovechó para agradecer la labor de quienes están en primera línea en el combate contra los incendios, así como para poner en valor "la forma en que se ha articulado y coordinado toda la actuación de los distintos servicios".

"Gracias a la cooperación, hemos logrado ser más eficaces y eficientes", agregó el jefe del Ejecutivo.

Por su parte, el ministro del Interior, Luís Neves, también presente en la rueda de prensa, adelantó que está sobre la mesa mantener el estado de alerta declarado por el Gobierno ante las condiciones climáticas adversas y el riesgo de incendio, ya que se prevé que la situación la próxima semana también "pueda resultar bastante grave".

PUBLICIDAD

"Se avecinan tiempos aún muy difíciles, estamos en los inicios de una lucha dura que durará meses y por eso tenemos que gestionar los recursos de manera que podamos hacer frente a otras situaciones que puedan surgir", agregó Neves.

Este sábado había tres focos activos que preocupaban a las autoridades. El principal ubicado en Vouzela, en el centro del país, donde las llamas ardían por tercer día consecutivo y a donde también llegó un contingente desde la vecina España para ayudar al combate de las llamas tras la activación por parte de Portugal del mecanismo europeo de protección civil. EFE

PUBLICIDAD