Trump subraya que Netanyahu "sabe quién es el jefe"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado este sábado en una entrevista que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitará en los próximos días la Casa Blanca y que éste "sabe quién es el jefe".

"Nos llevamos muy bien. Sabe quién es el jefe", ha explicado en una breve entrevista telefónica con el portal de noticias Axios. Netanyahu habría solicitado esta reunión, la primera persencial de los dos dirigentes desde que en febrero Netanyahu le presentar a Trump su plan para lanzar la guerra contra Irán.

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La cita podría ser después de la cumbre de la OTAN prevista para los días 7 y 8 de julio en Turquía. "El primer ministro Netanyahu y el presidente Trump han acordado reunirse próximamente en Estados Unidos", ha apuntado la oficina de Netanyahu en un comunicado en el que felicita a Estados Unidos por el 250º aniversario de la Declaración de Independencia.

El cierre de esa ofensiva estadounidense-israelí contra Irán sería uno de los principales motivos del alejamiento entre Trump y Netanyahu. En ese sentido, Trump ha destacado que Irán "está suplicando llegar a un acuerdo", aunque ambas partes han decidido dejar una semana de descanso para que terminen los funerales por el líder supremo iraní Alí Jamenei, muerto en el primer día de los bombardeos israelíes-estadounidenses.

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Trump ha destacado que todos los dirigentes iraníes se han reunido para el funeral de Jamenei. "Están todos allí. Un disparo (y acabaría con todos), pero no lo vamos a hacer porque entonces no tendríamos a nadie con quien negociar", ha apuntado.

El dirigente estadounidense ha expresado su sorpresa por ver a gente llorando en el funeral porque, dice, pensaba que la gente odiaba a Jamenei. "Quizás fueran lágrimas falsas", ha argumentado.