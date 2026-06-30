Crónica del Alemania - Paraguay: 1-1 (3-4 en penaltis)

La selección alemana de fútbol protagonizó la primera gran sorpresa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá al caer eliminada este lunes en los dieciseisavos de final del torneo tras perder en los penaltis ante una irreductible Paraguay que supo resistir su dominio y con la que empató a un gol en el Gillette Stadium de Boston, para sumar una nueva decepción desde su último título.

Tercera Copa del Mundo consecutiva que la tetracampeona del mundo no estará ni siquiera entre los 16 mejores del torneo. Un drama para una selección histórica que desde su cuarta estrella en Brasil en 2014 sólo ha sufrido en su mayoría decepciones, sobre todo en este evento donde no fue capaz de superar las fases de grupos ni en 2018 ni en 2022. Esta vez sí lo hizo, pero las sensaciones dejadas ante Costa de Marfil y Ecuador se terminaron de agrandar ante una Paraguay a la que su plan le salió a la perfección.

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Su conocida receta de ser rocosa, disciplina y luchadora hasta el máximo se volvió a ver sobre el césped del Gillette Stadium de Boston donde aprovechó lo poco que generó, algo que no le preocupó demasiado. Tampoco lo hizo Alemania, que encerró sin éxito a su rival y que terminó encontrando el mismo final que arrastra desde hace 12 años, sin ningún trofeo, más allá de la Copa Confederaciones de 2017, y sin grandes finales para llevarse a la boca.

Como era de esperar, la 'Mannschaft' se encontró un duelo áspero. La 'Albirroja' no concedió demasiado, apoyado en la fortaleza y disciplina defensiva con las que había brillado en las Eliminatorias Sudamericanas, y que no encontró respuesta en un rival otra vez poco fluido en ataque, con el cambio de Undav por Musiala sin surtir el efecto deseado.

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La primera ocasión del choque fue del combinado paraguayo, con un remate en el segundo palo tras un saque de esquina nada más iniciarse el choque. Pero a partir de ahí, casi monólogo de los de Nagelsmann, pero sin demasiados sustos para el guardameta Gill, bien cubierto por sus centrales y con Canale realizando un corte vital en un centro con Havertz relamiéndose ya.

Y cuando menos se esperaba y con el choque llegando al descanso, saltó la sorpresa en el Gillette Stadium de Boston con el inesperado 0-1 del equipo de Gustavo Alfaro. Galarza encontró un hueco por el lado derecho del ataque y su centro preciso a Enciso evidenció que atrás la tetracampeona del mundo continúa siendo poco fiable en esta Copa del Mundo.

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ALEMANIA EMPATA Y SE ESTRELLA CONTRA EL MURO

Nagelsmann no retocó nada para iniciar la remontada, que estuvo a punto de convertirse en épica tras una mala cesión de Kimmich a Neuer. Enciso llegó al balón, pero no le dio tiempo para superar al veterano guardameta del Bayern Múnich. Poco después, un centro lo peinó lo suficiente Havertz para firmar el 1-1 y reavivar las energías del combinado alemán.

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Este lo continuó intentando, pero no era su tarde y fluía poco en los metros finales pese al talento que tiene en esa zona. Nagelsman metió a Musiala, el sacrificado de su once, pero tampoco funcionó ante una Paraguay que casi daba por bueno a pesar de todo lo que quedaba de llevarlo todo a los once metros.

La 'Albirroja' forzó la prórroga y ahí continuó sobreviviendo, con susto incluido del gol de Tah, anulado finalmente por una falta previa a Gill. Este estuvo seguro en los pocos acercamientos que hubo por parte de la tetracampeona del mundo, que se vio abocada a una tanda de penaltis que Paraguay tuvo que ganar dos veces porque no fue capaz de aprovechar ninguno de los dos lanzamientos que tuvo para hacerlo. En la 'muerte súbita', Canale no perdonó una ventaja más y metió a los suyos en octavos.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ALEMANIA, 1 - PARAGUAY, 1 (0-1, al descanso, 1-1 al final del partido y 3-4 en penaltis)

--ALINEACIONES:

ALEMANIA: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger (Thiaw, min.110), Brown; Pavlovic (Anton, min.79), Nmecha (Goretzka, min.46); Sané (Woltemade, min.88), Havertz, Wirtz (Amiri, min.110); y Undav (Musiala, min.63).

PARAGUAY: Gill; Cáceres (Ojeda, min.99), G.Gómez, Canale, Junior Alonso (Balbuena, min.122); Almirón (Velázquez, min.91), Bobadilla (Sanabria, min.99), Cubas, Galarza, Enciso (Mauricio, min.57); y Ávalos (Caballero, min.55).

--GOLES.

0-1, minuto 42. Enciso.

1-1, minuto 54. Havertz.

--PENALTIS.

0-0: Havertz falla.

0-1: Mauricio.

1-1: Kimmich.

1-2: Gómez.

2-2: Musiala.

2-3: Galarza.

2-3: Woltemade falla.

2-3: Sanabria falla.

3-3: Amiri.

3-3: Balbuena falla.

3-3: Tah fall.

3-4: Canale.

--ÁRBITRO: Jalal Jayed (MOR). Amonestó a Julian Nagelsmann (min.105+1), Havertz (min.106) y Musiala (min.115), por Alemania, y a Cubas (min.65), Almirón (min.105), Gustavo Alfaro (min.105+1) y Galarza (min.117), por Paraguay

--ESTADIO: Gillette de Boston (Estados Unidos).