Bárbara Rey se tira a la piscina (literalmente) y lanza un tremendo zasca a Ángel Cristo Jr y Ana Herminia

Después de unas semanas especialmente complicadas por el fallecimiento de su exnovio Frank Francés, Bárbara Rey ha reaparecido públicamente por todo lo alto, como estrella del desfile de José Perea en la terraza de un céntrico hotel madrileño con motivo de la Semana del Orgullo LGTBIQ+. Espectacular con un llamativo look con flecos y lentejuelas en color amarillo, y al ritmo de su icónica canción 'Los hombres para mí son como marionetas de cartón', la vedette se ha comido la pasarela derrochando tablas y seguridad antes de dejar sin palabras a los presentes lanzándose vestida a la piscina junto al diseñador como colofón a este acto tan especial en el que el público la ha vitoreado al grito de "¡Bárbara reina de España!".

"Ha sido genial. Me apetecía muchísimo porque además José Perea se lo merece todo. He visto solamente la piscina en una fotografía, mientras que me estaban maquillando. Y digo, ay, que a mí es que me encanta el agua. Soy como los peces. Y no me ha costado, no, no. Me he sentido genial, lo que pasa es que cuando estaba en el agua no sabía que era agua salada y me escocían los ojos y tenía que abrirlos para ver dónde llegaba. Porque digo, a ver si me paso y me pego con toda la cabeza ahí al fondo, ¿me entiendes? Porque yo cojo una piscina. Es que me gusta mucho el agua y nadar. Pero vamos que no estaba previsto, me ha apetecido hacerlo. Yo soy así" ha expresado encantada y todavía empapada tras su improvisado chapuzón.

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En una semana protagonizada por el Orgullo, Bárbara ha reivindicado su papel de pionera de la visibilidad lésbica -"la primera película de lesbianas de este país la he hecho yo"- reconociendo que está "muy orgullosa porque creo que he sido un apoyo muy grande para todo el colectivo en momentos donde nadie se atrevía, incluso las personas que lo eran no se atrevían algunos a reconocerlo".

Sin embargo, asegura que no podría tener novia porque "no me gustan las mujeres, no me atraen físicamente para tener sexo con ellas. Ninguna, ninguna. O sea, no me atraen las mujeres. Eso es algo que yo he sabido siempre. Como era Rocío Durcal, Laura Genser, Esperanza Roy, porque yo he hecho varias películas. No todas las películas han tenido la resonancia como... Me siento extraña con Rocío, pero he hecho como 4 o 5 películas de mujeres, de lesbianas, ¿no? Y yo tenía que hacer el amor con ellas. Y he sentido que no me atraía lo más mínimo, porque si me hubieran atraído habría sentido algo distinto al tener que hacer esas secuencias. Y yo me di cuenta de que no".

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Sí tuvo una 'noche de amor' con Chelo García-Cortés que no dudó en confesar en su día en un plató después de años negándolo, y que ahora define como "una anécdota". "Una historia que surgió. Una estrella fugaz. ¿Quién no ha tenido una noche de orgía? Yo creo que casi todo el mundo. Y fue eso, no fue otra cosa. Y Chelo es una de mis mejores amigas y toda la vida, pero no" ha expresado muy sincera.

Y aunque en su día esto le costó muchos insultos, reconoce que el que más le ha dolido es el de "mala madre". "Yo soy una persona que he dado la vida por mis hijos y eso sí ha sido algo que me ha dolido muchísimo, mucho. Pero bueno, luego después ya se me pasó porque tengo un pleno convencimiento de que es todo lo contrario, lo diga quien lo diga. Algunas otras cosas también, pero a esas les doy menos importancia. Porque muchas veces gracias a muchas cosas que yo he hecho, luego después han ganado dinero. Estoy esperando que me den las gracias. Sí, sí, lo repito, que estoy esperando que me den las gracias. Por haberles llenado tantos programas. Si hubiera cobrado simplemente lo que cobran ellos por hablar de mí, estaría multi. Pero bueno, las obras de caridad están muy bien. Eso me lo enseñaron mis padres" ha sentenciado en un demoledor dardo a su hijo Ángel Cristo Jr. y su nuera Ana Herminia.

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Sobre los gritos del público de 'reina de España' cuando se ha tirado a la piscina, Bárbara ha afirmado tajante que "es ridículo". "Yo respeto mucho este tipo de cosas. De trabajos y de cargas, o cargos, porque tienen una vida muy estresante, de mucho trabajo, de levantarse muy temprano, y yo soy muy dormilona, o sea que a mí no me gustaría. Ahora, sentirme reina entre vosotros, entre el mundo del colectivo gay, eso sí que me gusta. Porque yo me siento mucho más reina del colectivo gay que de cualquier otra cosa, del otro no, toda la vida el pelo igual, no, no, no, no. No, no, es que no porque es que no, y los madrugones me sientan fatal Y tantos viajes, no, no" ha zanjado entre risas.

De ahí que se haya cerrado en banda a hablar sobre el Rey Juan Carlos tras confesar que no le supo que decir que no porque era el hombre más poderoso: "Hombre, no es fácil, pero no quiero hablar ya he dicho que le pregunten a él por mí, pero a mí ya no me pregunten más por él. Estaría muy bien, yo me alegraría". "Yo no voy a hablar de él, yo me basto con mi presencia para no tener que hablar ya más de nadie no digo yo. Yo solamente le deseo el bien a todo el mundo y que tengan mucha salud" ha sentenciado tajante.

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