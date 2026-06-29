Venezuela crea una comisión especial para analizar la "habitabilidad" en zonas afectadas tras los seísmos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este lunes la creación de una comisión especial para analizar la "habitabilidad" y el estado de las "infraestructuras" afectadas por los potentes terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter que han dejado casi 1.500 muertos en el país caribeño.

La comisión presidencial especial estará liderada por Francisco Garcés, ingeniero, y contará con la participación de ministerios, universidades y gremios técnicos para determinar los niveles de daños provocados, para lo que se utilizará un sistema de semáforo, según ha explicado.

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El objetivo de este organismo será determinar durante las próximas horas si las edificaciones afectadas por los seísmos del pasado 24 de junio se encuentran aptas para ser utilizadas y habitadas por la población, según informaciones recogidas por el diario 'El Universal'.

Rodríguez ha ofrecido recientemente información sobre los avances registrados en el marco de las labores de rescate de las personas que han quedado sepultadas por los escombros.

En su última intervención, ha explicado que se implementará un sistema específico con los colores verde, amarillo y rojo para definir la variabilidad y el estado de riesgo de cada inmueble. Así, ha detallado que las inspecciones "no se limitarán a zonas residenciales, sino que también se extenderán a la infraestructura pública, incluyendo la evaluación técnica de las carreteras, puentes y zonas elevadas".

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Rodríguez ha hecho hincapié en la importancia de la "revisión especializada" dado que, a menudo, "las señales externas de un edificio no necesariamente coinciden con la existencia o ausencia de un daño estructural profundo". Con esta medida, las autoridades buscan "dar respuesta al temor de los ciudadanos que aún dudan si regresar o no a sus hogares debido al impacto de los movimientos sísmicos".

El equipo técnico contará con el respaldo académico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA), la Universidad de Carabobo (UC) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Rodríguez ha indicado que la comisión ya se encuentra "operativa" y trabaja con gobernadores y alcaldes para presentar un diagnóstico "definitivo" sobre las condiciones de habitabilidad en las distintas regiones afectadas.