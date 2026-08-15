La familia Casas, unida durante sus vacaciones en República Dominicana, regresa a casa tras unos días de desconexión

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La familia Casas ha vuelto a dejar patente la estrecha relación que mantienen entre ellos. Después de disfrutar de unos días de vacaciones en República Dominicana, Mario Casas y sus hermanos han sido vistos a su llegada al aeropuerto, poniendo así el punto y final a esta escapada familiar de verano en la que han compartido tiempo juntos y momentos de desconexión.

A su salida de la terminal, la familia tomó caminos diferentes. Por un lado, Mario Casas y Emjey (amiga de la familia) abandonaron el aeropuerto juntos y se subieron al mismo vehículo, mientras que, por otro, Óscar Casas emprendía la marcha acompañado por el pequeño Daniel y su madre, manteniendo así la habitual complicidad que caracteriza a la familia.

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Una estampa que vuelve a demostrar la unión que existe entre los hermanos Casas, que siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten aprovechan para disfrutar de tiempo en familia. Tanto Mario como Óscar han consolidado sus respectivas carreras en el mundo de la interpretación, aunque fuera de los focos mantienen un vínculo muy cercano con sus hermanos y su madre.

Tras estos días de descanso en el Caribe, toca ahora regresar a la rutina y retomar sus respectivos compromisos. Una vuelta a casa que, sin embargo, llega después de unas vacaciones en familia que han servido para recargar pilas y disfrutar de unos días juntos lejos del ritmo habitual de trabajo.

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