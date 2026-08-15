Óscar Casas regresa de sus vacaciones familiares y confiesa que se acuerda de Ana Mena: "La quiero muchísimo"

Oscar Casas durante un photocall EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Óscar Casas ha regresado a casa después de disfrutar de unos días de vacaciones en República Dominicana junto a su familia. A su llegada, el actor se ha convertido en uno de los protagonistas ante los medios de comunicación, que no han dudado en preguntarle por su situación sentimental y, especialmente, por Ana Mena, con quien rompió hace apenas unas semanas.

Lejos de esquivar la pregunta, Óscar se ha mostrado sincero al hablar de la cantante. Preguntado por si se acuerda de ella durante estos días de vacaciones, el intérprete ha respondido con naturalidad: "Me acuerdo, sí, claro que me acuerdo de ella". Unas palabras que dejan entrever que, pese a la ruptura, Ana Mena continúa muy presente en sus pensamientos.

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Además, Óscar no ha ocultado el cariño que todavía siente por la artista y ha reconocido rotundamente: "La quiero muchísimo". Una declaración que demuestra que, aunque la relación haya llegado a su fin, los sentimientos y el afecto entre ambos siguen muy presentes.

De esta manera, el regreso de Óscar Casas de sus vacaciones familiares ha estado inevitablemente marcado por las preguntas sobre Ana Mena. El actor afronta ahora esta nueva etapa tras la ruptura mientras continúa centrado en sus proyectos profesionales, pero dejando claro que guarda un enorme cariño por la cantante.

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