Un terremoto de magnitud 5,5 deja trece heridos en Sichuán, China

Al menos trece personas han resultado heridas este lunes a causa de un terremoto de magnitud 5,5 en la escala de Richter acontecido en la ciudad de Yibin, en la provincia china de Sichuan, donde no se han registrado víctimas mortales.

El sismo ha ocurrido pasados doce minutos de medianoche (hora local, las 6.12 en la España peninsular y Baleares) con una profundidad focal de seis kilómetros, según las informaciones del Centro de Redes Sismológicas de China citadas por la agencia Xinhua, que también se ha hecho eco de la información divulgada por La Administración Provincial de Terremotos de Sichuan, acerca de que el epicentro del temblor se encontraba en el pueblo de Shahe, condado de Gao, ciudad de Yibin.

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Según la propia agencia, el alcalde de la localidad y vicesecretario del Comité del Partido, Yan Qiang, ha advertido asimismo que 21 casas presentaban grietas, tres de ellas con daños relativamente graves. Por ello, las diez personas afectadas fueron reubicadas en las cercanías, alojándose con familiares y amigos. Asimismo, las autoridades han registrado desprendimientos de rocas en aproximadamente doce tramos de carretera, los cuales han sido retirados.