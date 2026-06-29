Japón califica de "inaceptables" maniobras chinas en torno a aguas niponas cerca de Taiwán

Tokio, 29 jun (EFE).- El Gobierno japonés calificó este lunes de "inaceptables" las incursiones de buques chinos en las aguas que rodean a la isla nipona de Yonagumi, cercana a Taiwán, tras unas maniobras anunciadas por Pekín a principios de mes y otras más recientes denunciadas por investigadores, mientras continúa la tensión bilateral.

Tokio ha presentado "reiteradas protestas" diplomáticas ante Pekin ante unas actividades por parte de China que considera "inaceptables", subrayó en una rueda de prensa el portavoz gubernamental, Minoru Kihara.

Kihara confirmó que buques chinos navegaron "de forma intermitente" en la zona económica exclusiva japonesa que rodea a la isla de Yonaguni, a poco más de 150 kilómetros al sureste de Taipéi, para expresar "sus propias reivindicaciones" territoriales.

La última de estas maniobras tuvo lugar entre los pasados 16 y 18 de junio, según denunció Aki Mouri, investigadora de la japonesa Universidad Doshisha, en base a un análisis de datos geoespaciales de la empresa ingeniSPACE.

Dos buques de los guardacostas chinos escoltaron al buque de investigación gubernamental Xiang Yang Hong 22 durante tres días frente a la costa sur de Yonaguni, según el análisis de Mouri, citado por la agencia de noticias nipona Kyodo.

Estos movimientos se suman a los reportados por la propia China a principios de junio, cuando Pekín aseguró haber llevado a cabo unas maniobras marítimas y de reconocimiento al este de Taiwán que concluyeron el 10 de junio, en respuesta a las conversaciones iniciadas por Japón y Filipinas el pasado mayo para delimitar sus fronteras marítimas.

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Las tensiones en torno a Taiwán y las aguas adyacentes se han intensificado en los últimos meses con un aumento de las actividades militares y de guardacostas chinos, así como con una mayor coordinación en materia de seguridad entre Japón, Filipinas y Estados Unidos.

China considera a Taiwán una provincia rebelde y reclama la soberanía sobre la isla, mientras que el Gobierno taiwanés rechaza esas reivindicaciones y sostiene que solo los habitantes del territorio pueden decidir su futuro.

Paralelamente, las relaciones entre Tokio y Pekín continúan bajo mínimos desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara a finales del año pasado que un eventual ataque chino contra Taiwán podría constituir una amenaza a la supervivencia de Japón y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa. EFE

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