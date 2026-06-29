Bukele se inscribe como precandidato para un tercer mandato en El Salvador, según su partido, Nuevas Ideas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha inscrito su precandidatura para liderar el país en lo que sería su tercer mandato consecutivo, de cara a las elecciones que serán celebradas en 2027, según ha informado este domingo en redes sociales el partido gobernante, Nuevas Ideas (NI), del cual es líder.

Así lo ha confirmado el secretario general de NI, Xavi Zablah Bukele, primo del dirigente, en una publicación que reza "estamos listos" acompañada de una foto en la cual se vislumbra la firma del mandatario en la solicitud de postulación para precandidato a presidente, así como la del vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, para el mismo cargo que hoy ostenta.

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Pese a que Bukele no se ha pronunciado al respecto hasta el momento, quien sí lo ha hecho ha sido Ulloa, quien ha respondido a la publicación de Zablah agradeciendo esta "nueva oportunidad de continuar contribuyendo en el maravilloso proyecto de transformar" al país.

"Décadas y siglos de sueños frustrados comienzan a ser realidad. Nuestro sabio y paciente pueblo lo sabe y nos acompaña", ha agregado Ulloa en su mensaje.

Cabe recordar que fue hace cerca de un año cuando la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma de la Constitución para permitir la reelección indefinida del jefe del Estado y extender el mandato presidencial a seis años frente a los cinco actuales.

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