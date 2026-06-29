Hasina anuncia su regreso a Bangladés este año pese a enfrentar una condena a muerte

Nueva Delhi, 29 jun (EFE).- La ex primera ministra de Bangladés Sheikh Hasina aseguró, desde su exilio en la India, que regresará este año a su país, donde enfrenta una condena de muerte por crímenes de lesa humanidad por la represión de las protestas que derrocaron su Gobierno en 2024 con miles de fallecidos.

"No le temo a la muerte. En 1975, perdí a mis padres, a mis hermanos y a casi toda mi familia. El 21 de agosto, intentaron asesinarme con granadas. (...) Por eso, quiero decirlo claramente: superando todos los obstáculos y todas las conspiraciones, regresaré a mi país este año", dijo la exmandataria en una entrevista con el canal indio NDTV.

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Hasina, que gobernó Bangladés durante 15 años hasta la crisis que la forzó a huir, fue condenada a la pena capital el pasado 17 de noviembre por el Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés, un tribunal doméstico bangladesí, por crímenes de lesa humanidad.

La líder de la Liga Awami, el partido que articuló la independencia de Bangladés de Pakistán en 1971, ha denunciado que la sentencia responde a un proceso "ilegal, inconstitucional y motivado políticamente" con el fin de descabezar a su formación.

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"Mi regreso no es una cuestión de ambición personal. Está ligado a una cuestión mucho mayor: los derechos políticos del pueblo de Bangladés, la restauración de la democracia y el Estado de derecho", aseguró.

En una entrevista anterior con EFE, realizada en vísperas de las elecciones generales en las que su partido no pudo participar, Hasina condicionó su regreso a una restauración de la democracia bajo un mandato "legítimo".

Hasina gobernó en varias ocasiones el Bangladés heredado de su padre, el "padre de la patria" Sheikh Mujibur Rahman, antes de huir en helicóptero el 5 de agosto de 2024.

Su caída fue el clímax de una masiva ola de protestas estudiantiles contra el sistema de cuotas en el empleo público.

La respuesta de las fuerzas del orden a las manifestaciones bajo su mandato dejó un saldo de unas 1.400 personas fallecidas, según datos de Naciones Unidas.

La conocida como la "dama de hierro" ha insitido en que mantendrá su lucha internacional para evitar que Bangladés se convierta en un Estado fallido, y ha solicitado a la ONU una investigación independiente sobre las muertes de las protestas, de las que no se considera responsable. EFE

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