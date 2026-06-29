CCOO tramita más de 7.500 expedientes de la regularización de migrantes y avisa de "problemas" en la toma de huellas

Comisiones Obreras (CCOO) ha tramitado más de 7.500 expedientes de la regularización extraordinaria de migrantes y ha advertido de que han detectado "problemas" en la toma de huellas para la expedición de las tarjetas de identidad.

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes la secretaria de Migraciones y Atención a las Personas de CCOO, Sofía Castillo, en rueda de prensa, donde ha hecho balance del proceso de regularización que acaba este martes 30 de junio.

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En este sentido, ha tildado este proceso como un "ejercicio de responsabilidad política" que permitirá a miles de personas salir de la "economía informal" para trabajar "con plenos derechos, seguridad jurídica y acceso a la protección social".

De la misma manera, ha informado de que el sindicato ha desplegado un equipo humano de cerca de 200 personas en sedes de todo el país, logrando que esos más de 7.500 expedientes se traduzcan en "miles de personas beneficiadas", ya que en muchos casos las solicitudes incluían a los hijos de los afectados.

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Según los datos ofrecidos por CCOO, la mayoría de los atendidos proceden de Latinoamérica --con Colombia, Perú y Venezuela a la cabeza, seguidos en menor proporción por Marruecos y Argelia-- y destaca un porcentaje "muy significativo" mujeres, que han rozado el 50%.

El sindicato ha contado con la colaboración de organizaciones como Médicos del Mundo y SOS Racismo para la tramitación de expedientes. Además, ha activado un número de teléfono y un canal de WhatsApp para atender a colectivos vulnerables en asentamientos de Almería, en el campo de Murcia o a trabajadoras del servicio doméstico.

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"La Administración dispone ahora de un plazo de tres meses para resolver los expedientes y desde Comisiones nos comprometemos a seguir acompañando a estas personas en lo que viene para asegurar el ejercicio de sus derechos laborales, ayudarles en su formación, facilitar la homologación de sus títulos. Y, en definitiva, garantizar que puedan acceder a empleos mejor cualificados y con condiciones más dignas", ha apuntado.

"MEDIOS SUFICIENTES Y BIEN DIMENSIONADOS"

En esta línea, ha instado al Gobierno a que dote a las Administraciones de "medios suficientes y bien dimensionados" a la realidad demográfica de España y que impulse políticas públicas de inclusión, conformación y acompañamiento.

Del mismo modo, Castillo ha admitido que existen "problemas tanto en Seguridad Social como en la toma de huellas", un trámite de reseña dactilar que depende directamente del Ministerio del Interior para poder emitir la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).

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Castillo ha criticado que estén exigiendo el volante de empadronamiento en esta fase policial, cuando no era un requisito imprescindible inicial en el proceso de regularización. "No era de recibo. Cuando previamente no has pedido el padrón para un proceso porque no era un requisito imprescindible, que aparezca esta cuestión ahora no tiene mucho sentido", ha lamentado, asegurando que ya ha trasladado esta problemática a la Secretaría de Estado de Migraciones.

PLANTILLAS POLICIALES

En este sentido, ha subrayado que el déficit de personal en las comisarías es una advertencia que el sindicato ya hizo al inicio del proceso. "Que haya problemas de dimensionamiento de estas plantillas de la Policía es algo que veníamos diciendo desde hace tiempo (...) Dijimos a la Administración que esto iba a implicar a más ministerios y que tenían que tener la previsión de que va a haber un volumen de trabajo más intenso", ha indicado, denunciando además que se estén aplicando "criterios distintos" según la oficina o la administración a la que se acuda.

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Antes de desgranar los datos sobre la regularización, la representante de CCOO ha expresado la "solidaridad" del sindicato con el pueblo venezolano, tanto con el que sufre la situación actual en su país como con los residentes en España. Acto seguido, ha denunciado dos cuestiones internacionales que considera "gravísimas".

Por un lado, ha censurado la reunión a puerta cerrada en Bruselas entre la Unión Europea y el régimen talibán para activar el "vergonzoso" reglamento de deportaciones. "Esto va a suponer que muchas personas, en su inmensa mayoría mujeres, que se vieron obligadas a huir de Afganistán se vean forzadas a regresar", ha alertado.

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También ha denunciado la orden de expulsión de 85 ocupantes de un cayuco llegado a El Hierro, activada por un juez apelando al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. "Y nosotros nos preguntamos a dónde van a llevar a estas personas, que en muchos de esos casos son menores, se les va a expulsar sin un juicio justo y sin derecho a una defensa digna. Esta es la Europa que queremos construir a partir de este pacto que la derecha y la otra derecha han apoyado en la Unión Europea", ha concluido.